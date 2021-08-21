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Haberler Galeri Önce 'Herkül' ardından THY! Afganistan'dan tahliye edilen yolcular yurda getirildi

Önce 'Herkül' ardından THY! Afganistan'dan tahliye edilen yolcular yurda getirildi

Son dakika haberine göre: Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye edilen 14'ü bebek toplam 160 yolcu, önce Türk Hava Kuvvetleri'nin C-130 Herkül tipi askeri nakliye uçağı ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'a, oradan da Türk Hava Yolları'na (THY) ait tahliye uçuşu ile saat 06.15'de İstanbul'a getirildi.

Giriş Tarihi: 21.08.2021 07:49 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021 10:00
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Önce ’Herkül’ ardından THY! Afganistan’dan tahliye edilen yolcular yurda getirildi

Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye edilen 14'ü bebek toplam 160 yolcu, önce Türk Hava Kuvvetleri'nin C-130 Herkül tipi askeri nakliye uçağı ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'a, oradan da Türk Hava Yolları'na (THY) ait tahliye uçuşu ile saat 06.15'de İstanbul'a getirildi.

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Önce ’Herkül’ ardından THY! Afganistan’dan tahliye edilen yolcular yurda getirildi

Taliban'ın Kabil'e girmesinin ardından Afganistan'dan İslamabad aktarmalı olarak gerçekleşen tahliye uçuşları devam ediyor. Aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu 160 yolcu, Kabil Hamid Karzai Havalimanı'ndan Türk Hava Kuvvetleri'nin C-130 Herkül tipi askeri nakliye uçağıyla İslamabad Uluslararası Havalimanı'na götürüldü. İslamabad'da THY uçağına aktarılan yolcular, yaklaşık 6 saat süren TK-6885 sefer sayılı tahliye uçuşun ardından 06.15'te İstanbul'a getirildi.

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Önce ’Herkül’ ardından THY! Afganistan’dan tahliye edilen yolcular yurda getirildi

10 GÜNLÜK KARANTİNA UYGULANACAK
Terminale alınan yolcular, ikametgâh bilgilerinin olduğu ONAM formunu doldurduktan sonra koronavirüs testi yaptırdı.

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Önce ’Herkül’ ardından THY! Afganistan’dan tahliye edilen yolcular yurda getirildi

Pasaport işlemlerini tamamlayan Türk yolcuların bildirdikleri ikametgâh adreslerinde, yabancı uyrukluların ise yerleşecekleri otellerde 10 gün karantinada kalacakları öğrenildi.

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Önce ’Herkül’ ardından THY! Afganistan’dan tahliye edilen yolcular yurda getirildi

TSK'NİN NAKLİYE UÇAĞI "HERKÜL" İLE TAHLİYE EDİLDİLER

Afganistan'da Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından Türkiye'ye dönmek için başvuruda bulunan Türk vatandaşlarından 104'ü daha gece saatlerinde Türk Hava Kuvvetleri'ne ait nakliye uçağı ile tahliye edildi.