Son dakika: Afganistan’dan tahliye edilen Türk vatandaşı konuştu: 5 dakika ile kurtulduk! Kadın ve çocuklar da vardı ama…





Çok büyük bir karmaşa hakimdi. Bekleme sırasında bir Amerikan kargo uçağının piste geldiğini gördüm. O kalabalık uçağa binmeye çalışıyordu. Çıkışı biz kapattığımızdan, uçağın kalkması için biraz dolanması gerekiyordu. Uçak hareket ettikçe insanlar binmeye çalışıyordu. Helikopterlerle insanları uzaklaştırmaya çalıştılar. Uçak kalktı, biraz yükseldikten sonra yukarıdan iki tane siyah şey düştü. Onları bomba sandım, ama sonra İstanbul'a geldiğimde insan olduğunu öğrendim!

Öte yandan tüm bu olaylar yaşanırken Türk askerleri bizi korumak için yoğun çaba gösterdi. Çok büyük bir kalabalık vardı. Sadece erkekler değil, kadın ve çocuklar da vardı. Sadece yeterli fiziksel yapıya sahip olmadıkları için uçağın peşinden koşup uçağa atlayamıyorlardı. Kötüydü..."