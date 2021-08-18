Son dakika: Afganistan'dan tahliye edilen Türk vatandaşı konuştu: 5 dakika ile kurtulduk! Kadın ve çocuklar da vardı ama…
Son dakika haberine göre, Taliban’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’e girmesinin ardından ülkeden tahliye edilen Türk vatandaşlarından biri, havalimanındaki 4 saatlik endişeli bekleyişi anlattı. Uçağa binmek isteyen Afganlar arasında çok sayıda kadın ve çocuğun da olduğunu söyleyen Türk vatandaşı, "Koşarak bize doğru geliyorlardı. 5 dakika farkla o kalabalığa maruz kalmaktan kurtulduk." dedi.
NATO projesi kapsamında gittiği ülkede mühendis olarak görev yapan G.E., uçak kalkmak üzereyken kalabalık bir grubun kendilerine doğru yöneldiğini belirterek, binmek isteyen Afganlar arasında çok sayıda kadın ve çocuğun da olduğunu söyledi.
'DİĞER AKTÖRLERE PARALEL DAVRANILMALI'
Milliyet'in haberine göre Taliban'ın Kabil'i almasının ardından şehirde silah sesleri ve sirenler çaldığını söyleyen E., "Taliban'ın Kabil'e yaklaştığını biliyorduk. Yerli ve yabancı basın yayın kuruluşları Taliban'ın Kabil'i alması ve oraya ulaşması zaman alır diyordu. Biz de buna inanıyorduk. Sonra bir sabah kalktık ve Kabil'e girmişler" ifadelerini kullandı.
7 Eylül'e kadar Afganistan'da kalmalarının planlandığını, ancak gelişmeler sonrası şirketlerinin tahliye kararı aldığını kaydeden G.E., "Afganistan'ın içinde merkez kampımız var. Oraya Taliban gelmiş. 'Korkmayın. Bir şey olmayacak. Buradan gitmenize gerek yok' gibi şeyler söylemişler. Ne kadar güvenebilirsiniz ki?'' diye konuştu.
'5 DAKİKA İLE KURTULDUK'
Taliban Kabil'i aldığında çatışma ve kutlama sesleri duyduklarını, bir süre saklanmak zorunda kaldıklarını anlatan G.E., elçiliğe liste verildiğini söyleyerek, tahliye anlarını şöyle anlattı:
"Uçakta Türk pasaportu olan Afganlar da vardı. Onun dışında başka Afgan yoktu. Sonra havalimanında uçağı beklemeye başladık. Uçak geldi. Uçağa en son binenlerdendim. Çok ciddi bir kalabalığın bize doğru geldiğini gördüm. Koşarak bize doğru geliyorlardı. 5 dakika farkla o kalabalığa maruz kalmaktan kurtulduk. Oradan uzaklaştığımızda ABD askerleri pistin kapılarını kapattı. 4 saat olanları izledik.
Çok büyük bir karmaşa hakimdi. Bekleme sırasında bir Amerikan kargo uçağının piste geldiğini gördüm. O kalabalık uçağa binmeye çalışıyordu. Çıkışı biz kapattığımızdan, uçağın kalkması için biraz dolanması gerekiyordu. Uçak hareket ettikçe insanlar binmeye çalışıyordu. Helikopterlerle insanları uzaklaştırmaya çalıştılar. Uçak kalktı, biraz yükseldikten sonra yukarıdan iki tane siyah şey düştü. Onları bomba sandım, ama sonra İstanbul'a geldiğimde insan olduğunu öğrendim!
Öte yandan tüm bu olaylar yaşanırken Türk askerleri bizi korumak için yoğun çaba gösterdi. Çok büyük bir kalabalık vardı. Sadece erkekler değil, kadın ve çocuklar da vardı. Sadece yeterli fiziksel yapıya sahip olmadıkları için uçağın peşinden koşup uçağa atlayamıyorlardı. Kötüydü..."
TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ
ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.
Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.
Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.
Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.
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