Hava Kuvvetleri Komutanlığına iki ANKA-SİHA teslimatı yapıldı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) aracılığıyla üretimi yapılan 2 "ANKA-SİHA"nın Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslimatını yaptıklarını belirtti.
TUSAŞ tarafından üretilen 2 "ANKA-SİHA" daha Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretimi yapılan iki "ANKA-SİHA"yı daha Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim ettiklerini sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bildirdi. Demir, söz konusu teslimata ilişkin fotoğraflı paylaşım yaptı. Demir'in ANKA-SİHA teslimatlara ilişkin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
''ANKA-SİHA teslimatlarımız devam ediyor.
Son olarak, TUSAŞ tarafından üretilen 2 adet ANKA-SİHA'mızı daha HvKK'ya teslim ettik. Hayırlı olsun.
#İstiklâlveİstikbâlimizİçin''
#ANKA-SİHA teslimatlarımız devam ediyor. ✈️🇹🇷— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) August 1, 2021
✅ Son olarak, @TUSAS_TR tarafından üretilen 2 adet ANKA-SİHA'mızı daha HvKK'ya teslim ettik. Hayırlı olsun.#İstiklâlveİstikbâlimizİçin pic.twitter.com/RiaU5RPS95
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 28. dönem POMEM mülakat sonuç tarihi açıklandı mı?
- Kabine Toplantısı son gelişmeler: Yasaklar tekrar, yeniden gelecek mi? Hafta içi ve sonu sokağa çıkma yasağı...
- İŞKUR 2021 personel alımları: Normalleşe sonrasında 80 bine yakın işçi alımı olacak! Başvuru şartları...
- Promosyon yarışı hız kazandı! Emekliye 2000 TL'ye kadar ödeme! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası...
- KPSS sınav yorumları 2021: KPSS sınavı soruları zor muydu, kolay mıydı? 1 Ağustos...
- KPSS 2021 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? KPSS 3 yanlış 1 doğruyu götürür mü? Kaç yanlış kaç doğruyu götürüyor?
- YKS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM ile üniversite tercihleri hangi tarihte başlar?
- ÖSYM ile KPSS ÖABT sonuçları açıklandı mı? 1 Ağustos 2021 KPSS ÖABT soruları ve cevapları ekranı
- KPSS sınav saatleri: KPSS Eğitim Bilimleri kaç dakika sürecek? KPSS Eğitim Bilimleri kaç soru var?
- KPSS sınavı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? KPSS 2021 kaç dakika sürüyor? Yanında bulunması gerekenler...
- KPSS giyim kuralı var mı? ÖSYM kıyafet kuralları nedir? 2021 KPSS sınavında telefon ve bozuk para yasak mı?
- KPSS'de kalem silgi verilecek mi? 2021 KPSS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler ve yasak olanlar...