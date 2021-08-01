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Hava Kuvvetleri Komutanlığına iki ANKA-SİHA teslimatı yapıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.08.2021
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Hava Kuvvetleri Komutanlığına iki ANKA-SİHA teslimatı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) aracılığıyla üretimi yapılan 2 "ANKA-SİHA"nın Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslimatını yaptıklarını belirtti.

TUSAŞ tarafından üretilen 2 "ANKA-SİHA" daha Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretimi yapılan iki "ANKA-SİHA"yı daha Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim ettiklerini sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bildirdi. Demir, söz konusu teslimata ilişkin fotoğraflı paylaşım yaptı. Demir'in ANKA-SİHA teslimatlara ilişkin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

''ANKA-SİHA teslimatlarımız devam ediyor.

Son olarak, TUSAŞ tarafından üretilen 2 adet ANKA-SİHA'mızı daha HvKK'ya teslim ettik. Hayırlı olsun.

#İstiklâlveİstikbâlimizİçin''

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