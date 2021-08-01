Hava Kuvvetleri Komutanlığına iki ANKA-SİHA teslimatı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretimi yapılan iki "ANKA-SİHA"yı daha Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim ettiklerini sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bildirdi. Demir, söz konusu teslimata ilişkin fotoğraflı paylaşım yaptı. Demir'in ANKA-SİHA teslimatlara ilişkin paylaşımında şu ifadeler yer aldı: