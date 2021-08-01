Son dakika | Türkiye'den Yunanistan'a nota

Son dakika haberi... Yunan tarafından sivil giyimli şahıslarca ateş olayı ile ilgili Yunanistan Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Bakanlık, Yunan Maslahatgüzara bu konudaki tepkiyi içeren bir nota verdi.

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OLAYIN GEÇMİŞİ

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyünde Yunanistan tarafından açıldığı iddia edilen ateş sonucu Türk vatandaşı yaşamını yitirdi. Yüzünden vurulan Mehmet Durgun 'un cenazesi Meriç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Adasarhanlı Köyü Muhtarı Emrullah Özgün, "Ateş edilmesi sonucu biri yanağının üzerinden vurulmuş ve orada ölmüş. Bu sırada üç el daha ateş etmişler ve diğeri de olay yerinden hemen kaçmış." ifadelerini kullandı.