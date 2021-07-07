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Türkiye'nin SİHA başarısı! Dünyada ilk üçteyiz

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 07.07.2021 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021
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Türkiye'nin SİHA başarısı! Dünyada ilk üçteyiz

Son dakika! Türk güvenlik kuvvetleri terör ile kaynağında mücadele konseptiyle oldukça ciddi başarılara imza atıyor. MİT ile TSK'nın SİHA desteği ile, hedef gözeterek gerçekleştirdiği operasyonlar dünyayı imrendirdi.

Son dakika! Türk güvenlik kuvvetleri terör ile kaynağında mücadele konsepti ile başarıdan başarıya koşuyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ortak operasyonlarla son 2 sene içerisinde, eylem hazırlığında olan veya birbirinden farklı pek çok eylemin sorumlusu olan kırmızı kategoride aranan teröristleri tek tek etkisiz hale getirdi.

TERÖR ÖRGTÜNÜN ELİ KOLU BAĞLANDI

İşte tüm dünyanın merakla takip ettiği, başarı ve nokta atışlara Türkiye damgasının ayrıntıları;

Hain terör örgütü PKK'nın sözde Başkanlık Konseyi mensubu, PKK YPJ Star Sorumlusu, PKK Sözde Yürütme Konsey Üyesi, PKK Maliye Sorumlusu, PKK Dış İşler Sorumlusu, PKK sözde Gümrük Sorumlusu, PKK sözde Özel Kuvvetler Sorumlusu, PKK sözde Sincar Sorumlusu ve PKK sözde Suriye sorumlusu gibi pek çok teröristin, teknik istihbarat, alan ile insan istihbaratı eşgüdümüyle etkisiz hale getirilmesiyle terör örgütünün eli kolu bağlanarak bitme noktasına yaklaştı.

TÜRKİYE DÜNYADA İLK ÜÇTE

Terör uzmanları, yürütülen başarılı operasyonlarda MİT'in sınır ötesi yerel istihbarat ağının faaliyetine işaret ediyor. MİT, hedef kollayarak öldürme anlamını taşıyan "Targeted Killing" operasyonlarında dünyada ilk 3'te yer alıyor.

TERÖRİSTLERE MESAJ: ''NEREDE OLURSANIZ OLUN SONUNUZ AYNI''

Son zamanlarda terörle mücadele kapsamında terör örgütü PKK özelinde adeta sessiz bir devrime imza atılıyor. Hedefini net bir şekikde belirleyerek nokta operasyonlar düzenleyen TSK ile MİT, sivillerin muhafaza edilmesine de özel hassasiyet ile yaklaşıyor. PKK'lı sözde üst düzey hedeflerin belirlenmesi, izlenmesi ve nokta operasyonu düzenlenmesinde MİT'in kilit rolü dikkat çekiyor. MİT'in tek sivile en ufak bir zarar gelmeden terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey idarecilerini Türkiye hududundan 200 kilometre uzaklıkta etkisiz hale getirmesi; teröristlere "Nerede olursanız olun sonunuz aynı" mesajını veriyor.

SİHA'LARIN ROLÜ

Teknolojik istihbaratın en kritik kollarından yerli ve milli SİHA'lar operasyonlarda kritik önem taşıyor. Terör ile mücadele sürecinde oyun değiştirici önemli bir rol üstlenen İHA ile SİHA'ların terör örgütü PKK'da paranoyaya kadar giden moral bozucu bir etkiye yol açtığı, teslim olan ve canlı yakalanan teröristlerin ifadelerinde de gözler önüne seriliyor.

Son gidilen değişiklik sayesinde Genelkurmay Elektronik Sistemleri'nin MİT'e bağlanması istihbaratın gücüne güç kattı. MİT, hedef kollayarak öldürme anlamını taşıyan "Targeted Killing" operasyonlarında dünyada ilk 3'te olmasının Türkiye'nin terör ile mücadele sürecinde imza attığı başarıyı gözler önüne seriyor.

Ciddi üst düzey PKK'lı teröristlerin oyun dışına alınması, örgüt içerisindeki emir komuta sistemini aksatıyor. Silinen kadroların yerine getirilen PKK'lı teröristler de ya istihbarat sisteminin yeni hedefi oluyor ya da başarı elde edemeyip, tasfiye ediliyor.

Sözde üst düzey terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirildiği operasyonlar sivil hassasiyeti gözetilerek yerleşim yerleri dışında gerçekleştiriliyor.

Terör örgütü PKK'ya üst düzeyde verdirilen kayıplar örgüt tarafından gizlenmeye çalışılsa da, yapılan açıklamalarda etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının künyesi, faaliyet alanları, örgütsel geçmiş ve güncel pozisyonu hakkında MİT tarafından detaylı bilgilerin paylaşılması terör örgütü PKK'nın oyununu boşa çıkarıyor.

FRANSA'DA GÜNDEM SİHA

Birçok zorlu koşulda başarı elde eden yerli üretim SİHA'lar bu kez Fransa Senatosu'nda ele alındı. Savunma komitesi tarafından hazırlanan raporda, Türk üretimi insansız hava araçları örnek gösterildi. Gerek askeri, gerekse ticari açıdan Fransa'nın da filosunu genişletmesi gerektiği belirtildi.

ALMAN BASININDAN TÜRK SİHALARINA ÖVGÜ

Sınıfının en iyisi olan İHA ve SİHA'lar için Avrupa'nın önemli ülkelerinden övgü dolu sözler alan bu teknolojiyi Alman gazetesi Handelsblatt masaya yatırdı. Yerli ve milli teknoloji için "Bayraktar TB2 muharebe tarihinde yeni bir devrimin standardı" ifadelerini kullanan gazete Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan da övgüyle bahsetti. Handelsblatt gazetesi haberinde Bayraktar için "41 yaşındaki Türk girişimci ülkesinin olası savaşlarda daha iyi kartlara sahip olmasını sağladı" sözlerini kullanıldı.

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