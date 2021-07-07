Türkiye'nin SİHA başarısı! Dünyada ilk üçteyiz

ALMAN BASININDAN TÜRK SİHALARINA ÖVGÜ

Sınıfının en iyisi olan İHA ve SİHA'lar için Avrupa'nın önemli ülkelerinden övgü dolu sözler alan bu teknolojiyi Alman gazetesi Handelsblatt masaya yatırdı. Yerli ve milli teknoloji için "Bayraktar TB2 muharebe tarihinde yeni bir devrimin standardı" ifadelerini kullanan gazete Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan da övgüyle bahsetti. Handelsblatt gazetesi haberinde Bayraktar için "41 yaşındaki Türk girişimci ülkesinin olası savaşlarda daha iyi kartlara sahip olmasını sağladı" sözlerini kullanıldı.