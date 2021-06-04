Doğu Akdeniz'den dünyaya net mesaj! SİHA MAM-L ile hedefleri tam isabetle vurdu

Limandan ayrılan Bakan Akar'ı taşıyan sancak gemisi için TCG Oruçreis tarafından 19 pare selamlama atışı yapıldı. SAS timlerinin" taktik pençe harekatı" ile denizde sürüklenen mayınları imha ettiği tatbikatta, SAT timleri de yetenek ve kabiliyetlerini sergiledi.