Doğu Akdeniz'den dünyaya net mesaj! SİHA MAM-L ile hedefleri tam isabetle vurdu
Denizkurdu 2021 Tatbikatı tüm hızıyla devam ederken SİHA'dan atılan yerli üretim akıllı mühimmat MAM-L hedefleri tam isabetle vurdu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi de Denizkurdu 2021 Tatbikatı'nı takip etti.
Giriş Tarihi: 04.06.2021
16:21 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021
16:22
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Denizkurdu 2021 Tatbikatı'nın Doğu Akdeniz'deki "seçkin gözlemci günü" faaliyetlerini takip ediyor. Milli üretim Bayraktar SİHA'dan atılan yerli üretim akıllı mühimmat MAM-L hedefleri vururken, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı üstün yetenek ve kabiliyetlerini sergiliyor.
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Seçkin gözlemci günü faaliyetleri Bakan Akar'ın tatbikatın "sancak gemisi" TCG Salihreis'e gelmesinin ardından başladı. Gemiye gelişinde denizcilik adetlerine uygun olarak "silistre" adı verilen denizci düdüğü çalınan Akar, Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından karşılandı. Geminin adının yazdığı şapka takdim edilen Akar ve TSK komuta kademesi daha sonra tatbikatı takip edecekleri alana geçtiler.
Limandan ayrılan Bakan Akar'ı taşıyan sancak gemisi için TCG Oruçreis tarafından 19 pare selamlama atışı yapıldı. SAS timlerinin" taktik pençe harekatı" ile denizde sürüklenen mayınları imha ettiği tatbikatta, SAT timleri de yetenek ve kabiliyetlerini sergiledi.
Helikopterden denize atılan SAT personeli belirlenen hedefleri su altından imha ederken bir başka SAT timi ise adaya paraşütle inerek buradaki hedefleri vurdu. SAT harekatı kapsamında bir başka SAT timi de helikopterden halatla serbest kayma yöntemi ile hedef gemiye inerek burada harekat gerçekleştirdi.
Faaliyetlerini başarıyla tamamlayan SAT timleri, yerli ve milli üretim SAT botları ile sancak gemisinin yanından selamlama geçişi yaptı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da faaliyetlerini başarıyla tamamlayan personeli selamladı.