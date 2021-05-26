26 Mayıs 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Dünyada taktik SİHA kullanan tek polis teşkilatı Türkiye oldu

Dünyada taktik SİHA kullanan tek polis teşkilatı Türkiye oldu

’ye mücadelede büyük zaferler kazandıran  SİHA'lar 'nın da önemli bir gücü haline geldi. Dünya'da taktik SİHA kullanan tek polis teşkilatı olan Havacılık Dairesi, 24 saat havada devriye atan S/'larla terörden asayişe, trafikten kaçakçılığa aktif kullanılarak polislerin havadaki gözü oldu. S/İHA'ların yanında 81 ilde kurulan İHA Büro Amirlikleri de muhtelif sınıflardaki drone ile büyük işler yapıyor.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 26.05.2021 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021
ABONE OL
Dünyada taktik SİHA kullanan tek polis teşkilatı Türkiye oldu

Mücadele 'yi üst lige taşıyan SİHA'lar 'nın da gözbebeği oldu. Dünya'da taktik SİHA kullanan tek polis teşkilatı olan Havacılık Dairesi, 24 saat havada devriye atan S/'larla terörden asayişe, trafikten kaçakçılığa aktif kullanılarak polislerin havadaki gözü oldu.

S/İHA'ların aktif kullanımı sonrasında 2016'dan bu yana 317 terör örgütü üyesi ile 10 bombalı araç etkisiz hale getirilirken, 60 örgüt üyesi de sağ yakalandı. S/İHA'ların polis teşkilatına kattığı başarının rakamlarına ulaşıldı.

, İHA ve SİHA unsurları ile istihbarat, terör, narkotik, kaçakçılık, asayiş, trafik, orman yangını, doğal afet ile mücadele gibi birçok alanda görev yapıyor. Yerdeki ekiplerle koordineli olarak faaliyet yürüten S/İHA'lar, 81 ilde aktif olarak kullanılıyor. Özellikle terörle mücadele kapsamında PKK üyelerinin şehir bağlantıları, buluşmaları havadan polisin gözü İHA'larla adım adım takip ediliyor.

SİHA KULLANAN TEK TEŞKİLAT

ile tarafından kırsalda ve sınır ötesi operasyonlarda aktif olarak kullanılan SİHA'lar Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından da ve bölgelerinde polis teşkilatı tarafından da aktif olarak kullanılıyor.

Dünyaa taktik SİHA kullanan tek Emniyet teşkilatı olan , S/İHA'larla terörle mücadelede 2016'dan bugüne kadar 317 bölücü terör örgütü mensubunu etkisiz hale getirirken, 60 terör örgütü üyesini de canlı olarak ele geçirdi. Terör örgütü tarafından kullanılan 40'a yakın sığınak, mağara ve 10'a yakın bombalı araçta tespit edilerek imha edildi.

4 TON UYUŞTURUCU MADDE YAKALANDI

S/İHA'lar, terörle mücadelenin yanında ile mücadele kapsamında da polis teşkilatına katkı sağladı. Son 5 yılda, İHA'lar ile yapılan operasyonlarda 4 ton uyuşturucu madde, 25 bin paket kaçak sigara ve 80 kilo da kaçak tütün ele geçirildi. Ayrıca, 172 yasadışı göçmen de yapılan takiple yakalandı.

81 İLDE İHA BÜROLARI KURULDU

S/İHA'ların yanında 81 ilde kurulan İHA Büro Amirlikleri de muhtelif sınıflardaki drone ile Trafik uygulamasındaki ihlallerin tespit edilmesi, Asayiş uygulamaları ve koronavirüs salgını kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında yer ekiplerini yardım ediyor. Son iki ayda drone'la yapılan trafik denetimlerinde 25 bine yakın trafik ihlali tespit edilirken, 600 kişiye de sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için ceza verildi.

Türk SİHA’larının başarısı göz dolduruyor TÜRK SİHA'LARININ BAŞARISI GÖZ DOLDURUYOR
Türkiye savaş tarihinin akışını değiştirdi TÜRKİYE SAVAŞ TARİHİNİN AKIŞINI DEĞİŞTİRDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Savunma Sanayii Başkanı'ndan SİHA mesajı SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI'NDAN SİHA MESAJI
Selçuk Bayraktar'dan SİHA yorumu! SELÇUK BAYRAKTAR'DAN SİHA YORUMU!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA