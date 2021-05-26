Dünyada taktik SİHA kullanan tek polis teşkilatı Türkiye oldu

4 TON UYUŞTURUCU MADDE YAKALANDI

S/İHA'lar, terörle mücadelenin yanında Kaçakçılık ve Narkotik Suçları ile mücadele kapsamında da polis teşkilatına katkı sağladı. Son 5 yılda, İHA'lar ile yapılan operasyonlarda 4 ton uyuşturucu madde, 25 bin paket kaçak sigara ve 80 kilo da kaçak tütün ele geçirildi. Ayrıca, 172 yasadışı göçmen de yapılan takiple yakalandı.