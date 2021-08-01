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POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 28. dönem POMEM mülakat sonuç tarihi açıklandı mı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.08.2021
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POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 28. dönem POMEM mülakat sonuç tarihi açıklandı mı?

POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce adayın beklediği sözlü mülakata ile ilgili sınav giriş belgeleri erişime açılırken, mülakat sonuçları merak ediliyor. Adaylar Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 28. dönem POMEM mülakat sonuç tarihi açıklandı mı?

POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 28. dönem POMEM mülakat sonuç tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sözlü mülakata ile ilgili sınav giriş belgeleri erişime açılırken, mülakat sonuçları merak ediliyor. Binlerce aday gözünü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gelecek açıklamaya çevirdi. İşte, POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM mülakat sonuçlarının açıklanma tarihi sınava katılacak adaylar tarafından merak ediliyor.

Resmi kurumdan gelecek açıklamaya ilgiyle takip edilirken, POMEM 27. dönem mülakat sınav yerini öğrenmek isteyen adaylar pa.edu.tr sayfasından sınav giriş belgelerine ulaşıyor.

Mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor ancak henüz konuyla ilgili bir tarih açıklaması bulunmuyor. Sınavın ilan tarihi açıklandığında sayfamızda yer vereceğiz.

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Düzenlenen fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulacaklar. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek.

Konu ile ilgili düşünmesi ve sunum yapması için öncelikle süre verilecek. Konu hakkında komisyonca adaya sorular sorulabilecek.

Değerlendirme sırasında adayın; -Konu hakkında bilgi düzeyi, -Kendisinden istenileni kavrama, -Özgüveni, - İfade etme yeteneği, -Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kriterde değerlendirmesi yapılacak. Adayların mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekmekte.

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