POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 28. dönem POMEM mülakat sonuç tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sözlü mülakata ile ilgili sınav giriş belgeleri erişime açılırken, mülakat sonuçları merak ediliyor. Binlerce aday gözünü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gelecek açıklamaya çevirdi. İşte, POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM mülakat sonuçlarının açıklanma tarihi sınava katılacak adaylar tarafından merak ediliyor.