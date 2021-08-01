Felaket simsarları yardımları cebe indirdi! İşte son numaraları

BELEDİYE HESABI KOPYALANDI

Telefon görüşmelerinde sahte muhtarlar yardıma ihtiyaçları olduğunu belirterek karşı tarafa IBAN numarası verdi. Bazıları ise sahte derneklere yönlendirdi. Birçok kişi de yangın mağdurlarına yardım ettiğini sanarak bu hesaplara ödeme yaptı.Üç günlük süreçte Manavgat Belediyesi başta olmak üzere birçok belediye sosyal medya hesapları kopyalandı. Konuyla ilgili olarak Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de uyarıda bulunarak, belediyenin resmi hesabı dışında hiçbir paylaşıma itibar edilmemesini istedi.