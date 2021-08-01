Felaket simsarları yardımları cebe indirdi! İşte son numaraları
Yangın felaketinden sonra dolandırıcılar ortaya çıktı. Kendi sosyal medya hesaplarından sahte muhtar telefonları paylaşan dolandırıcılar, vatandaşın yardımlarını cebe indiriyor.
Türkiye tarihinin en büyük yangın felaketlerinden birini yaşarken dolandırıcılar da vurgun peşine düştü. Sahte derneklerden, sahte iletişim numaralarına ve sosyal medya hesaplarına kadar hemen her yolu deneyen dolandırıcıların son numarası ise köy muhtarları oldu.
Dolandırıcılara ait sosyal medya hesaplarından felaket bölgelerindeki köy muhtarlarına aitmiş gibi görünen cep telefonları listesi paylaşıldı. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan telefonları arayanlar köy muhtarlarıyla görüştüklerini sandı.
BELEDİYE HESABI KOPYALANDI
Telefon görüşmelerinde sahte muhtarlar yardıma ihtiyaçları olduğunu belirterek karşı tarafa IBAN numarası verdi. Bazıları ise sahte derneklere yönlendirdi. Birçok kişi de yangın mağdurlarına yardım ettiğini sanarak bu hesaplara ödeme yaptı.Üç günlük süreçte Manavgat Belediyesi başta olmak üzere birçok belediye sosyal medya hesapları kopyalandı. Konuyla ilgili olarak Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de uyarıda bulunarak, belediyenin resmi hesabı dışında hiçbir paylaşıma itibar edilmemesini istedi.
VALİLİKLER İLE İRTİBATA GEÇİN
Felaket simsarlarına karşı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bir açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "Yardımlar için resmi kurumlar ve valilikler ile irtibata geçiniz.
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