Bakanlık çalışmalara başladı! Yangın bölgelerinde 'TOKİ' adımı

İlk tespitlere göre, Antalya'da şu ana kadar 252 bina incelendi. 126 yapının ağır hasarlı, acil yıkılacak veya yıkık olduğu tespit edildi. Manavgat'ın doğu kısmında 300, batı kısmında; Yeniköy, Kalemler, Sarılar ve Hatipler mahalleleriyle Gültepe ve Çakaldere mevkilerinde ise 2.000 yapı var. 252 binadan toplam 126 bağımsız birim ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık. Kalemler mahallesinde 73, Evrenseki'de 48 bağımsız birim ağır hasarlı.