Bakanlık çalışmalara başladı! Yangın bölgelerinde 'TOKİ' adımı
Son dakika haberine göre: Türkiye genelinde çıkan yangın felaketlerinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, hasar tespit çalışmalarına başladı. İlk tespitlere göre, ülke genelinde 2.300 yapının etkilendiği tahmin ediliyor. TOKİ hasar tespit çalışmaları bittiğinde vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda, yörenin dokusuna uygun köy evleri yapacak.
Adana, Muğla, Osmaniye, Mersin, Aksaray ve Nevşehir illerinde sahada çalışmalar başlatıldı. Edinilen bilgilere göre, TOKİ hasar tespit çalışmaları bittiğinde vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda, yörenin dokusuna uygun köy evleri yapacak. Ahırı, müştemilatı ve deposuyla birlikte yapılacak köy evlerinin ihale ve proje çalışmaları 1 ay içerisinde tamamlanacak ve bir yıl içinde teslim edilecek.
Bakanlık kentsel dönüşüm kapsamında kira ve eşya yardımı da yapacak. İller Bankası da ilçelerin ve köylerin altyapısında meydana gelen hasarları tespit etmek üzere çalışmaları başlattı. İçme suyu alamayan yerlere de en kısa sürede içme suyu ulaştırılacak. Yangının seyri ve hasar tespit çalışmaları uydu görüntüleri üzerinden 7/24 takip ediliyor.
İlk tespitlere göre, Antalya'da şu ana kadar 252 bina incelendi. 126 yapının ağır hasarlı, acil yıkılacak veya yıkık olduğu tespit edildi. Manavgat'ın doğu kısmında 300, batı kısmında; Yeniköy, Kalemler, Sarılar ve Hatipler mahalleleriyle Gültepe ve Çakaldere mevkilerinde ise 2.000 yapı var. 252 binadan toplam 126 bağımsız birim ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık. Kalemler mahallesinde 73, Evrenseki'de 48 bağımsız birim ağır hasarlı.
KÖYLER BOŞALTILDI
Mersin'de Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinde 465 yapının bulunduğunu, bunlardan 50'sinin yangından etkilendiği tespit edildi. Aydıncık'ta 4 yapı ağır hasarlı. Muğla'da Marmaris Armutalan Mahallesi ve Bodrum Güvercinlik'te 1 yapının çatısının, 1 otelin peyzajının ufak çaplı hasar aldığı tespit edildi.
Osmaniye'de ise 4 köy boşaltıldı. Merkeze bağlı Kırmacılar Mevkii'nde ise 30 yapı hasar gördü. Aydın'da 6 köyde 1.605 bina tahliye edildi.
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