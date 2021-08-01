Meteoroloji'den sağanak yağmur ve sıcaklık uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak? Hangi illere yağmur yağacak?

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı yer yer çok bulutlu olacağı belirtilerek, "Van, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde öğle ile akşam saatleri arasında yerel ve aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." denildi.