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Meteoroloji'den sağanak yağmur ve sıcaklık uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak? Hangi illere yağmur yağacak?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.08.2021 Güncelleme Tarihi: 01.08.2021
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Meteoroloji'den sağanak yağmur ve sıcaklık uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak? Hangi illere yağmur yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağanak yağmur ve sıcaklık uyarısı yapıldı. Türkiye'de milyonlar aynı günde gelen yağmur ve sıcaklık açıklamaları karşısında şaşkına döndü. Türkiye'nin kuzeyinde yağmurların artacağı belirtilirken, Ege ve Akdeniz'de sıcak havalar devam edecek. Peki hangi illere yağmur yağacak? İstanbul'da hava nasıl olacak? Hava sıcaklığı artacak mı?

Birçok bölgede hava sıcaklıkları artmaya devam ederken, ülkenin Karadeniz kıyılarında ise yağmurlar şiddetini artıracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklığı ve sağanak yağmur uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, öğle saatlerinden sonra Van'ın doğu ilçelerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı yer yer çok bulutlu olacağı belirtilerek, "Van, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde öğle ile akşam saatleri arasında yerel ve aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor." denildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere de yer verildi;

"Rüzgârın doğu ve kuzeydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Van'ın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani taşkın, sel, su baskını, yıldırım düşmesi, küçük çaplı dolu yağışı v.b.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"

KARADENİZ İÇİN ALARM

Türkiye'nin Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Artvin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin doğu kesimlerinde havanın parçalı bulutlu olacağı öngörülüyor.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Artvin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR NERELERDE ARTACAK

Hava sıcaklıklarının, batı ve güney bölgelerde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den kritik uyarı! METEOROLOJİ'DEN KRİTİK UYARI!

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