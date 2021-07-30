30 Temmuz 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Yangınlara karşı ne kadar araç ve personel çalışıyor? Manavgat Didim Bodrum Milas'taki yangınlarda kaç kişi çalışıyor?

Yangınlara karşı ne kadar araç ve personel çalışıyor? Manavgat Didim Bodrum Milas'taki yangınlarda kaç kişi çalışıyor?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.07.2021 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021
ABONE OL
Yangınlara karşı ne kadar araç ve personel çalışıyor? Manavgat Didim Bodrum Milas'taki yangınlarda kaç kişi çalışıyor?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Türkiye'yi yasa boğan yangınlar hakkında açıklama yaptı. Devletin seferber olduğunu ve çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Altun, "Havadan ve karadan müdahaleler sürüyor" ifadelerine yer verdi. Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan İletişim Başkanı Altun, yangınları söndürme çalışmalarında yer alan araç ve personel yazısını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaklaşık 4 bin personel, yüzlerce araç ve ekipmanla 21 ilde çıkan orman yangınlarına karşı havadan ve karadan müdahale edildiğini bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından "Devletimiz Ormanlarımız İçin Seferber Oluyor" başlığıyla paylaştığı görselde, orman yangınlarına müdahalede kullanılan araç ve personel sayılarına yer verdi.

"İlgili kurum ve kuruluşlar yaklaşık 4 bin personel, yüzlerce araç ve ekipmanla 21 ilimizde çıkan orman yangınlarına karşı havadan ve karadan müdahale ediyor." ifadelerini kullanan Altun, iki gün içerisinde çıkan 63 yangının 43'ünün kontrol altına alındığını ve söndürme çalışmalarının titizlikle sürdüğünü kaydetti.

Orman yangınlarına müdahalede 3 uçak, 9 İHA, 1 JCB, 38 helikopter, 620 arazöz, 63 su ikmal aracı, 39 su tankeri, 54 iş makinası, 2 TOMA, 9 tır, 184 arazi aracı, 45 itfaiye aracı, 21 araç, 2 ekskavatör, 46 ambulans, 13 UMKE aracı, 4 mobil komuta aracı, 4 bin personel ve 187 sağlık personeli yer aldı.

Vatandaşların beslenme ve barınmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde 1 sahra mutfak kiti, 5 ikram aracı, 3 KYK yurdu ve 4 Milli Eğitim Bakanlığı pansiyonu vatandaşların hizmetine sunuldu.

Ayrıca 20 bin 400 öğün yemek dağıtıldı.

Orman yangınlarına müdahale başladı! Kahreden görüntüler ORMAN YANGINLARINA MÜDAHALE BAŞLADI! KAHREDEN GÖRÜNTÜLER
Valilikler peş peşe duyurdu! Ormanlara girişler yasaklandı VALİLİKLER PEŞ PEŞE DUYURDU! ORMANLARA GİRİŞLER YASAKLANDI
Yangınlarla ilgili flaş açıklama: MİT peşlerinde... YANGINLARLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA: MİT PEŞLERİNDE...
İşte devam eden ve söndürülen yangınlar İŞTE DEVAM EDEN VE SÖNDÜRÜLEN YANGINLAR
Mavi Vatan'da umduğunu bulamayanlar Yeşil Vatan'a döndüler! "MAVİ VATAN'DA UMDUĞUNU BULAMAYANLAR YEŞİL VATAN'A DÖNDÜLER!"
Türkiye’nin ciğerleri yanıyor! TÜRKİYE'NİN CİĞERLERİ YANIYOR!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA