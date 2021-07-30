Yangınlara karşı ne kadar araç ve personel çalışıyor? Manavgat Didim Bodrum Milas'taki yangınlarda kaç kişi çalışıyor?

"İlgili kurum ve kuruluşlar yaklaşık 4 bin personel, yüzlerce araç ve ekipmanla 21 ilimizde çıkan orman yangınlarına karşı havadan ve karadan müdahale ediyor." ifadelerini kullanan Altun, iki gün içerisinde çıkan 63 yangının 43'ünün kontrol altına alındığını ve söndürme çalışmalarının titizlikle sürdüğünü kaydetti.