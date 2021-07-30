Antalya, Adana, Marmaris, Mersin, Muğla, Osmaniye ve Kayseri'deki orman yangınlarına müdahale ediliyor! Kahreden görüntüler

Son dakika haberine göre: Manavgat başta olmak üzere Antalya, Adana, Osmaniye, Marmaris, Mersin ve Kayseri'de çıkan yangınlara sabah saatlerinde havadan müdahale başladı. Son olarak Antalya Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda 4 farklı noktada yangın çıktı. Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangında bazı evler tahliye edilirken, sabahın ilk saatlerinde kahdereden görüntüler ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 30.07.2021 08:58 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021 10:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL