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Haberler Galeri Antalya, Adana, Marmaris, Mersin, Muğla, Osmaniye ve Kayseri'deki orman yangınlarına müdahale ediliyor! Kahreden görüntüler

Antalya, Adana, Marmaris, Mersin, Muğla, Osmaniye ve Kayseri'deki orman yangınlarına müdahale ediliyor! Kahreden görüntüler

Son dakika haberine göre: Manavgat başta olmak üzere Antalya, Adana, Osmaniye, Marmaris, Mersin ve Kayseri'de çıkan yangınlara sabah saatlerinde havadan müdahale başladı. Son olarak Antalya Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda 4 farklı noktada yangın çıktı. Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangında bazı evler tahliye edilirken, sabahın ilk saatlerinde kahdereden görüntüler ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 30.07.2021 08:58 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021 10:28
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Antalya, Adana, Marmaris, Mersin, Muğla, Osmaniye ve Kayseri'deki orman yangınlarına müdahale ediliyor! Kahreden görüntüler

MARMARİS'TE YENİ MÜDAHALE

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına devam ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Antalya, Adana, Marmaris, Mersin, Muğla, Osmaniye ve Kayseri'deki orman yangınlarına müdahale ediliyor! Kahreden görüntüler

Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak İçmeler Mahallesi'ne ilerledi. Yangını kontrol altında tutmak için ekipler, karadan gece boyunca çalışmasını sürdürdü.

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Antalya, Adana, Marmaris, Mersin, Muğla, Osmaniye ve Kayseri'deki orman yangınlarına müdahale ediliyor! Kahreden görüntüler

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'da yangınlar hakkında açıklama yapıyor.

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Antalya, Adana, Marmaris, Mersin, Muğla, Osmaniye ve Kayseri'deki orman yangınlarına müdahale ediliyor! Kahreden görüntüler

Sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları da bölgede çalışmalara yeniden başladı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda helikopter yangına havadan müdahale ediyor.

Bir kişinin yaşamını yitirdiği yangında, bazı otellerin tedbir amaçlı boşaltıldığı, bazı ev, araç ve iş makinelerinin de yangından zarar gördüğü öğrenildi.

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Antalya, Adana, Marmaris, Mersin, Muğla, Osmaniye ve Kayseri'deki orman yangınlarına müdahale ediliyor! Kahreden görüntüler

SABAHIN İLK SAATLERİ ADANA'DA MÜDAHALE BAŞLADI

Adana'nın Kozan ilçesinde 2 gün önce çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.