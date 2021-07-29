Son dakika: Türkiye genelindeki orman yangınlarında son durum ne? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı

SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye genelindeki orman yangınlarındaki son durumu içeren tabloyu paylaştı.

Tabloya göre; 7 ilde 21 noktada yangınlar sürüyor.

Bakan Pakdemirli, "Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız; cansiparene, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz. Tüm Türkiye'nin duaları bizimle. Canımız yanıyor. Söndüreceğiz." dedi.

İşte 28-29 Temmuz 2021 tarihli orman yangınlarının detayları...