29 Temmuz 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Türkiye genelindeki orman yangınlarında son durum ne? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı

Son dakika: Türkiye genelindeki orman yangınlarında son durum ne? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.07.2021 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021
ABONE OL
Son dakika: Türkiye genelindeki orman yangınlarında son durum ne? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı

Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye genelindeki orman yangınlarındaki son durumu içeren tabloyu paylaştı.

SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye genelindeki orman yangınlarındaki son durumu içeren tabloyu paylaştı.

Tabloya göre; 7 ilde 21 noktada yangınlar sürüyor.

Bakan Pakdemirli, "Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız; cansiparene, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz. Tüm Türkiye'nin duaları bizimle. Canımız yanıyor. Söndüreceğiz." dedi.

İşte 28-29 Temmuz 2021 tarihli orman yangınlarının detayları...

Marmaris’teki yangından kahreden haber! MARMARİS'TEKİ YANGINDAN KAHREDEN HABER!
Başkan Erdoğan: Devlet yangınlara karşı seferber BAŞKAN ERDOĞAN: DEVLET YANGINLARA KARŞI SEFERBER
Manisada orman yangını MANİSA'DA ORMAN YANGINI
Başkan Erdoğan: Devlet yangınlara karşı seferber BAŞKAN ERDOĞAN: DEVLET YANGINLARA KARŞI SEFERBER
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA