Valilikler peş peşe duyurdu! Balıkesir, İzmir, Aydın, Kocaeli ve KKTC'de ormanlara girişler yasaklandı
Son dakika haberine göre: Balıkesir Valiliğinin mesire yerleri ve tabiat parklarının dışında ormanlık alanlara giriş çıkışları ve ateş yakılmasını yasakladığı bildirildi. Ayrıca İzmir'de de ormanlara girişler yasaklanırken, Aydın Valiliği, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'na girişlerin kapatıldığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yeni tedbirler uygulanacak.
Buna göre mesire yerleriyle tabiat parklarının dışında ormanlara girilemeyecek.
Orman alanları içinde mangal, semaver, ateş yakılmasına müsaade edilmeyecek, avcı ve çobanların ateş yakmasının önlenmesi için ormanlara giriş çıkış yasağı uygulanacak.
Kamp yerleri hariç izin verilen mesire ve tabiat parklarında da mangal, semaver ve ateş yakılmasına saat 20.00'den sonra müsaade edilmeyecek. Ormanlık alan yakınlarında yerlerde anız yakılmasına ve ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün gibi benzeri organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına da müsaade edilmeyecek.
Açıklamada, konuyla ilgili vatandaşların duyarlılığının artırılması için broşürler dağıtılacağı ve cami hoparlörlerinden de duyuru yapılacağı kaydedildi.
İZMİR'DE DE YASAKLANDI
Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'de ormanlara girişlerin Valilikçe yasaklandığı açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soyer, "Ciğerlerimizi yakan yangınları büyük bir üzüntü ile takip ediyorum. İzmir'de ormanlara girişler Valilikçe yasaklandı. Belediye ekiplerimiz teyakkuz halinde. Şüpheli bir durumla karşılaşırsanız emniyetle ya da bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ormanlarımızı birlikte koruyalım." ifadelerini kullandı.
MİLLİ PARK'A GİRİŞLER YASAKLANDI
Türkiye'nin birçok ilinde çıkan yangınlar nedeniyle, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'na girişlerin yasakladığını duyurdu. Vali Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Artan hava sıcaklıkları nedeniyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yapılan istişare sonucu Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı yeni bir karar alınıncaya kadar giriş ve çıkışa kapatılmıştır" ifadelerini kullandı.
KOCAELİ'NDE DE YASAKLANDI
Kocaeli genelinde ormanlık alanlara girilmesi, ateş yakılması ve havai fişek atılması ikinci bir karara kadar yasaklandı.
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, '' Değerli Kocaeli'li kardeşlerim hava sıcaklığının artması ve yangın riski nedeniyle il genelinde; ormanlık alanlara girilmesi ateş yakılması havai fişek atılması ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır. Lütfen kurallara uyalım ormanlarımıza sahip çıkalım size güveniyoruz'' dedi.
KKTC'TE RİSK NEDENİYLE YASAKLADI
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, yüksek yangın riski nedeniyle ormanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Meteoroloji Dairesi'nin hava tahminleri doğrultusunda alçak basınç ve nem oranının yüzde 20'nin altına düştüğünü ve yangın ihtimalinin çok yüksek bir durumda olduğunu ifade etti. Yüksek yangın riski nedeniyle ormanlara girişlerin yasaklandığını aktaran Karzaoğlu, sıcak havanın etkisinde kalan rüzgarın hızını arttırarak, yer yer bölgesel olarak fırtına oluşturmasını beklendiğini vurguladı. Türkiye'deki yangınlardan dolayı rüzgarın etkisiyle KKTC'ye ulaşan dumanların ise ciddi bir durum içerisinde olduğumuzun kanıtı olduğunu da dile getiren Karzaoğlu, "Orman Dairesi, tüm personeli ile gerekli yangın tedbirlerini almış ve teyakkuz durumundadır" ifadelerini kullandı.
Ayrıca Türkiye'de Akdeniz bölgesinin birçok yerinde ve Güney Kıbrıs'ta da 3 ayrı yerde çıkan orman yangınlarının, geniş alanlara yayılmış ve telafisi mümkün olmayan yaralar açtığına dikkat çeken Karzaoğlu, bu bilgiler ışığında birtakım önlemler alındığını belirtti. Karzaoğlu, "İkinci bir duyuruya kadar her ne sebeple olursa olsun orman yollarına ve ormanlık alanlara 29 Temmuz saat 15.00 ile 4 Ağustos saat 24.00 tarihine kadar Fasıl 60 Orman Yasası'na göre Dairemizin görev ve yetkilerine dayanarak girişler yasaklanmıştır. Bu konuda tüm yurttaşların, gerekli duyarlılığı göstereceğine inanıyoruz. Orman alanları ve her turlü ateşli piknik alanları dahil olmak üzere, ateş yakmak kesinlikle yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın görecekleri en küçük dumanı dahi Alo 177 (Orman Yangın İhbar Hattı) ve 199 (İtfaiye) hatlarına bildirmeleri, erken müdahale için büyük önlem arz etmektedir. Tamamen geçici olan bu tedbirlere tüm vatandaşlarımızın uyacağına yönelik inancımız tamdır. Günümüzde bir nefesin ne kadar kıymetli olduğunun bilincinde olarak, tüm canlılara nefes sağlayan doğamıza hep birlikte sahip çıkalım" dedi.
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