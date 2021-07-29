Son dakika: THY'den yangın bölgeleri için kritik karar! "Biletler için ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanındı"

SON DAKİKA HABERİ | Türkiye'de bu hafta içinde meydana gelen orman yangınları vatandaşları, yerli-yabancı ve turistleri de etkiledi.

Tatil programında değişikli yapmak zorunda kalanlar için Türk Hava Yolları (THY) önemli bir adım attı.

THY'DEN ÜCRETSİZ DEĞİŞİKLİK VE İADE HAKKI

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri, "Mavi gökyüzümüz siyaha bulanıyor, içimiz yanıyor. Türk Hava Yolları olarak yangın bölgeleri için (kalkışlı ve varışlı) uçuşu olan misafirlerimize ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanıdık. Güzel ülkemize geçmiş olsun." açıklamasını yaptı.