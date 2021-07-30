Her taşın altından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Fatih Gürsul çıkıyor!

MASON MAHREM YAPILANMASINDA ÖĞRENCİ

FETÖ'nün Gürsul'a verdiği bir diğer önemi gösteren bir diğer önemli veri ise; FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in üst düzey bir mahrem imama, "Bu bir sır. Arkadaşlar bunu kimseye duyurmasınlar. Hoca bu işlere de el atmış dedirmesinler" dediği Mason Mahrem yapılanmasında 'öğrenci' çıkması oldu. Soruşturma birimlerinden elde edilen verilere göre örgüt, bu şahısları seçerken ilk şart olarak örgüt içinden ve örgüte tam olarak bağlı olmalarını gözetti. Bu yapılanmaya seçilecek olan kişilerin örgüt kurumlarında okumamış ve çalışmamış olmasına dikkat edildi. Mason localarına sızdırılacak kişilerin aynı zamanda loca faaliyetlerine de uygun olması şartı konuldu.