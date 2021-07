Her taşın altından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Fatih Gürsul çıkıyor!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe girişimi için kontrollü darbe söyleminin mimarı olduğu bilinen Bylock'çu eski başdanışmanı Fatih Gürsul'un örgüt bağlantılarına ait her geçen gün yeni bilgiler gün yüzüne çıkıyor. Bylock'un lisans sahibi David Keynes'in ABD'den Türkiye'ye gelip soruşturma birimlerine teslim olması gündeme bomba gibi düştü. Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen ancak ifadeleri savcılık tarafından yeterli görülmeyerek tutuklanan ve hakkında 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen Keynes'in, neredeyse her taşın altından çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bylock'çu eski başdanışmanı Fatih Gürsul'la aynı örgüt evinde kaldığı ortaya çıktı.