Prof. Dr. Yekta Saraç Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı | Yekta Saraç kimdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12'nci ve 13'üncü maddeleri gereği görev süresi dolan YÖK Başkanı Mehmet Ali Yekta Saraç Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına getirildi.



Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:



"Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12'nci ve 13'üncü maddesi gereğince Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç atanmıştır."

YEKTA SARAÇ KİMDİR?

21 Mart 1963 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Yekta Saraç, 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olmuştur. Aynı yıl aynı bölümün Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı'na araştırma görevlisi olarak atanmıştır. 1987'de yüksek lisans programından mezun olmuştur.

Yekta Saraç, 1991'de doktor ünvanını almış, 1992'de yardımcı doçentlik kadrosuna atanmıştır. 1994'de doçent ünvanını almıştır. 1995 yılında doçentlik kadrosuna atanmıştır. 2000 yılında profesör olmuştur. Biri ileri diğeri orta seviyede olmak üzere iki yabancı dil bilmektedir.

2005'te ve 19 Ekim 2009'da Bakanlar Kurulu kontenjanından YÖK üyeliğine seçilmiş ayrıca 13 Mart 2008 tarihinde YÖK Yürütme Kurulu üyesi olmuştur. 21 Ocak 2010 tarihinden itibaren YÖK Başkanvekili olarak görevini sürdürmüştür.

Ekim 2013'te 3. defa YÖK üyeliğine Bakanlar Kurulu kontenjanından seçilmiş ve 11 Kasım 2014-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında YÖK başkanlığı yapmıştır.



Prof. Dr. Yekta Saraç, 30 Temmuz 2021'de Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı.