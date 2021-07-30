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Türkiye genelindeki yangınlarda son durum ne? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli son dakika olarak açıkladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.07.2021 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021
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Türkiye genelindeki yangınlarda son durum ne? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli son dakika olarak açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı son dakika paylaşımında Türkiye genelindeki yangınlara ilişkin son durumu paylaştı. Bakan Pakdemirli, 6 uçak, 9 İHA,1 insansız helikopte, 1 yangın söndürme tankı, 45 helikopter, 1080 arazöz, 55 iş makinası, 4000’in üzerinde personelle yangınlara müdahalenin sürdüğünü duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye genelindeki yangınlara ilişkin son durumu açıkladı.

4000 PERSONELLE MÜDAHALE SÜRÜYOR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Devam eden yangınlara; 6 uçak, 9 İHA,1 insansız helikopte, 1 yangın söndürme tankı, 45 helikopter, 1080 arazöz, 55 iş makinası, 4000'in üzerinde personel ile müdahale ediyoruz. Mücadelemiz aralıksız sürüyor." ifadelerini kullandı.

BİNGÖL DE KONTROL ALTINDA

Bakan Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bingöl'deki yangının da kontrol altına alındığı ve bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

ADANA'DAKİ YANGIN DA SÖNDÜRÜLDÜ

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün Belören Mahallesi'ndeki makilik ve ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 15 arazöz, 5 su tankı ve çok sayıda iş makinesi ile 100 personel sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Ülkemizde devam eden orman yangınlarında son durum: 79 orman yangınından 66'sını kontrol altına aldık. Devam eden 13 orman yangınını en kısa sürede söndürmek için dur durak bilmeden alevlerle savaşmaya devam ediyoruz.

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