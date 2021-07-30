Marmaris'te alevler yeniden şiddetlendi! Datça karayolu ulaşıma kapandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle Asparan mevkiindeki yangının şiddetlenmesi üzerine Marmaris-Datça karayolu ulaşıma kapandı. Bölgedeki son durumu A Haber muhabiri Gökhan Kurt canlı yayında aktardı.

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