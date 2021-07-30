Osmaniye'deki yangında evini kaybeden vatandaş İYİ Parti heyetini evine sokmadı: Sizin benim için yapacağınız bir şey yok
Osmaniye'de çıkan yangında evi yanan ve Mahmut Torşahin, bölgeye incelemelerde bulunmak üzere gelen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Arzu Önşen'in de aralarında bulunduğu heyete tepki göstererek evine sokmadı. Yangında mağdur olan Topşahin İYİ Parti heyetine "Çıkar mısınız evimden. Benim evime girmeyin lütfen. Sizin benim için yapacağınız bir şey yok" ifadelerini kullandı.
İYİ PARTİ'DEN BÖLGEYE ZİYARET
Bölgede yaraların sarılması için ekipler çalışmalarını sürdürürken, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Arzu Önşen ve beraberindeki heyet yangın alanında vatandaşlarla görüştü. Yangın bölgesinde açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Arzu Önşen, daha sonra Karatepe köyü Sağlamerler Mahallesi'nde yangından dolayı zarar gören evleri ziyaret etti.
EVİNE ALMADI
Evi yanan Mahmut Torşahin isimli vatandaş, yanan evine girmeye çalışan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Arzu Önşen'e tepki göstererek evine girmemesi gerektiğini ifade etti.
"SİZİN BENİM İÇİN YAPACAĞINIZ BİR ŞEY YOK"
"Benim haneme girmeyin" diyen Mahmut Torşahin, Genel Başkan Yardımcısı Önşen'e "Bakar mısınız, çıkar mısınız evimden. Benim evime girmeyin lütfen, sizin benim için yapacağınız bir şey yok" diyerek tepki gösterdi. İYİ Partili heyet gelen tepki sonrasında bölgeden ayrıldı.
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