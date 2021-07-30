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Osmaniye'deki yangında evini kaybeden vatandaş İYİ Parti heyetini evine sokmadı: Sizin benim için yapacağınız bir şey yok

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Giriş Tarihi: 30.07.2021 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021
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Osmaniye'deki yangında evini kaybeden vatandaş İYİ Parti heyetini evine sokmadı: Sizin benim için yapacağınız bir şey yok

Osmaniye'de çıkan yangında evi yanan ve Mahmut Torşahin, bölgeye incelemelerde bulunmak üzere gelen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Arzu Önşen'in de aralarında bulunduğu heyete tepki göstererek evine sokmadı. Yangında mağdur olan Topşahin İYİ Parti heyetine "Çıkar mısınız evimden. Benim evime girmeyin lütfen. Sizin benim için yapacağınız bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Osmaniye'nin Kazmaca köyü ve Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyünde çıkan orman yangını 3'üncü gününde de sürüyor. Bir kısmı kontrol altına alınan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Bölgede çıkan yangında bazı ev ve ahırların yanında tarım arazileri de hasara uğradı.

İYİ PARTİ'DEN BÖLGEYE ZİYARET

Bölgede yaraların sarılması için ekipler çalışmalarını sürdürürken, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Arzu Önşen ve beraberindeki heyet yangın alanında vatandaşlarla görüştü. Yangın bölgesinde açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Arzu Önşen, daha sonra Karatepe köyü Sağlamerler Mahallesi'nde yangından dolayı zarar gören evleri ziyaret etti.

EVİNE ALMADI

Evi yanan Mahmut Torşahin isimli vatandaş, yanan evine girmeye çalışan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Arzu Önşen'e tepki göstererek evine girmemesi gerektiğini ifade etti.

"SİZİN BENİM İÇİN YAPACAĞINIZ BİR ŞEY YOK"

"Benim haneme girmeyin" diyen Mahmut Torşahin, Genel Başkan Yardımcısı Önşen'e "Bakar mısınız, çıkar mısınız evimden. Benim evime girmeyin lütfen, sizin benim için yapacağınız bir şey yok" diyerek tepki gösterdi. İYİ Partili heyet gelen tepki sonrasında bölgeden ayrıldı.

Yangında evini kaybetti: İYİ Parti heyetini evine sokmadı YANGINDA EVİNİ KAYBETTİ: İYİ PARTİ HEYETİNİ EVİNE SOKMADI

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