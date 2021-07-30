Osmaniye'deki yangında evini kaybeden vatandaş İYİ Parti heyetini evine sokmadı: Sizin benim için yapacağınız bir şey yok

Osmaniye'nin Kazmaca köyü ve Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyünde çıkan orman yangını 3'üncü gününde de sürüyor. Bir kısmı kontrol altına alınan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Bölgede çıkan yangında bazı ev ve ahırların yanında tarım arazileri de hasara uğradı.