PKK'lı hain Sofi Nurettin'in öldürüldüğü operasyonda Usame Bin Ladin detayı

Gara Dağı ve çevresindeki bölgelerin uydudan koordinatları çıkarıldı. Terörist uydu üzerindeki görüntülerden Sofi Nurettin'in Çemanke Köyündeki kaldığı mağaranın noktasını işaretleyince MİT bu kez Sofi Nurettin'in Kandille bağlantısını sağlayan gizli kuryesini takibe aldı. Saniye saniye sinyal takibi ve yerel ağlarla izlenen teröristin telsiz ve telefon gibi iletişim araçlarını kullanmadan bir gece bulunduğu bağ evini terk ettiği ve takipten çıktığı belirlendi.