PKK'lı hain Sofi Nurettin'in öldürüldüğü operasyonda Usame Bin Ladin detayı
Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası duyurduğu ve Irak'ın kuzeyinde yaklaşık 2 ay önce öldürülen ve terör örgütü PKK'nın kritik isimlerden biri olan Sofi Nurettin kod adlı Halef El Mouhammad'in etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı. Hain Nurettin'in tıpkı Pakistan'da El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in öldürüldüğü benzer bir operasyonla vurulduğu öğrenildi.
PKK'nın kritik isimlerinden biri olan ve Kandil'de Selahattin Demirtaş, Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan'la gizli toplantılara katılan Sofi Nurettin kod adlı terörist 8 Mayıs'ta Kuzey Irak'a düzenlenen nokta hava harekâtıyla öldürülmüştü.
MİT Dış Operasyonlar Başkanlığı ile Sinyal İstihbaratı Başkanlığının ortak düzenlediği filmlere taş çıkartacak operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.
Kandil'den Suriye'ye geçiş yaparak üç yıl boyunca PKK/YPG'nin başında yer alan ve başta ABD'li diplomatlar olmak üzere Rusya, Fransız, İsrail ve İtalyan askeri yetkililerle sık sık gizli toplantılara katılan Sofi Nurettin'in 2020 yılı Aralık ayının son haftasında Suriye'den Irak'ın Kuzeyine geçiş yaptığı bilgisi üzerine MİT harekete geçti. Yerel istihbarat ağı ile sinyal takibiyle azılı teröristin Duhok'a bağlı Amediye-Kanimasi-Şeladize arasındaki bölgede bir bağ evinde gizlendiği bilgisi teyit edildi.
'GARA DAĞINDA GİZLENİYOR'
13 Şubat 2021 günü G.T isimli bir terörist Kuzey Irak'taki Gara Dağından kaçarak Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu. Terörist ifadesinde, Gara Dağında faaliyet yürütürken 25 Ocak 2021 günü Çemanke bölgesinde Sofi Nurettin'i gördüğünü belirterek, "Onu bir mağarada gördüm. Bu mağarada ideolojik eğitimler veriyordu" dedi.
Gara Dağı ve çevresindeki bölgelerin uydudan koordinatları çıkarıldı. Terörist uydu üzerindeki görüntülerden Sofi Nurettin'in Çemanke Köyündeki kaldığı mağaranın noktasını işaretleyince MİT bu kez Sofi Nurettin'in Kandille bağlantısını sağlayan gizli kuryesini takibe aldı. Saniye saniye sinyal takibi ve yerel ağlarla izlenen teröristin telsiz ve telefon gibi iletişim araçlarını kullanmadan bir gece bulunduğu bağ evini terk ettiği ve takipten çıktığı belirlendi.
Takip bağlantısının kesilmesinden bir hafta sonra Özel kuryenin Sofi Nurettin'le yeniden irtibatlandığı belirlendi. Buluşma noktası da teslim olan teröristin uydudan deşifre ettiği Gara Dağındaki mağara olduğu tespit edildi.
İKİSİ DE ÖLDÜRÜLDÜ
8 Mayıs günü Kandil'den şifreli not getiren teröristin Çemanke Köyüne geldiği, buradan da yaya olarak Sofi Nurettin'in kaldığı mağaraya girdiği İnsansız Hava Aracıyla tespit edildi. Bunun üzerine operasyon için düğmeye basıldı.
8 Mayıs günü gerçekleştirilen nokta hava harekâtında Sofi Nurettin ve kuryenin öldürüldüğü gerek teröristlerin telsiz görüşmelerinden, gerekse MİT'in bölgedeki yerel istihbarat ağıyla teyit edildi. El Kaide lideri Usame Bin Ladin de 2 Mayıs 2011'de Pakistan'da gizlendiği evde özel kuryesinin takip edilmesi sonucu ABD özel birliklerince öldürülmüştü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yangında okunacak dua: Yangın söndürmek için hangi dua okunur? Yağmur duası okunuşu Arapça-Türkçe
- mebbis.meb.gov.tr: İl dışı atama başvurusu nasıl yapılır? Öğretmen iller arası tayin başvuru ve atama takvimi
- İl dışı tayinler başladı mı? 2021 MEB öğretmen iller arası yer değiştirme atama başvuruları ne zaman bitecek?
- İl dışı ihtiyaç listesi sorgulama: 2021 MEB öğretmen iller arası tayin atama kontenjanları nereden görüntülenir?
- Diyanet'ten önemli hutbe! 30 Temmuz Cuma hutbesi konusu nedir? Yangın ve afetlere karşı...
- Kurtlar Vadisi iddiası bitmiyor! Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi Kaos...
- Erol Özvar kimdir? Prof.Dr. Erol Özvar kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...
- KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman? 2021 üniversite KYK burs ve yurt başvuru işlemleri başladı mı?
- İl dışı tayinler ne zaman? MEBBİS il dışı öğretmen tayinleri başladı mı? Başvuru şartları ve kontenjanlar...
- LGS 1. nakil tercih sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? MEB ile LGS 2. nakil tercih süreci ayın kaçında başlıyor?
- 2021 PMYO taban puanı ne zaman açıklanacak? PMYO taban puanları ve kontenjanları belli oldu mu? Polislik barajı...
- Kıdem tazminatı için kritik detay! 8 bin 284 TL'ye çıkarıldı! Maaşa ve çalışma yılına göre...