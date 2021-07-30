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Son dakika: Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yangınlar için özel ekip

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 30.07.2021 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021
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Son dakika: Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yangınlar için özel ekip

Son dakika haberleri... Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde çıkan yangınları araştırmak için özel ekipler kuruldu ve dün sabah itibariyle ekipler çalışmalarına başladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çıkan yangınları araştırmak için özel ekipler kuruldu ve dün sabah itibariyle ekipler çalışmalarına başladı.

Ekipler, terör ve istihbarat birimlerinin de desteği ile meydana gelen orman yangınlarının çıkış sebebini, terör ve sabotaj ihtimali olup olmadığını tüm yönleriyle araştıracak. Araştırmadan çıkan sonuçlar adli birimlerle paylaşacaklar.

ÖZEL EKİPLER ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Yurdun batısı ve güneyi alevlere teslim oldu. Türkiye'nin ciğerleri ile birlikte çok sayıda ev ve tarım alanı yandı. Aynı anda birçok noktada çıkan yangınlar, sabotaj olasılığını gündeme getirdi.

Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çıkan yangınları araştırmak için özel ekipler kuruldu ve dün sabah itibariyle ekipler çalışmalarına başladı.

Ekipler, terör ve istihbarat birimlerinin de desteği ile meydana gelen orman yangınlarının çıkış sebebini, terör ve sabotaj ihtimali olup olmadığını tüm yönleriyle araştıracak. Araştırmadan çıkan sonuçlar adli birimlerle paylaşacaklar.

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