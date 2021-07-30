Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan son dakika yangın açıklaması: Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan 58. Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'nda meydana gelen yangının faili olduğu tespit edilen şüpheli hakkında yasal sürecin devam ettiği belirtildi.

Polatlı Topçu ve Füze Okulu'nda meydana gelen yangın sonrası yakalanıp gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Polatlı Başsavcılığı, adli kontrol uygulanan şüpheli hakkında yasal sürecin devam ettiğini duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Polatlı 58. Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı sınırları içerisinde 28.07.2021 tarihinde meydana gelen yangın ile ilgili olarak Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada şüpheli hakkında yasal süreç devam etmektedir. Daha önce de benzer eylemlerde bulunduğu anlaşılan şüphelinin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için gerekli inceleme ve tetkik işlemleri yapılmaktadır. Öte yandan, şüpheli hakkında terör örgütü bağlantısı olduğuna yönelik herhangi bir delil elde edilememiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" denildi.