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Son dakika: Başkan Erdoğan orman yangınlarıyla ilgili bakanlardan bilgi aldı! "Devlet yangınlara karşı seferber"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.07.2021 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021
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Son dakika haberi… Başkan Erdoğan, Türkiye'deki farklı noktalarda çıkan yangın hakkında bölgelerindeki bakanlardan bilgi aldı. Başkan Erdoğan, orman yangınlarının kontrol altına alınması ve tamamen söndürülmesi için devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu bildirdi. Erdoğan, yaraların sarılması için vatandaşların yanında olduklarını ifade etti.

SON DAKİKA: Türkiye'deki yangın kabusu sürüyor. Başkan Erdoğan, orman yangınlarının kontrol altına alınması çalışmalarını yakından takip ediyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAKANLARLA ÖNEMLİ GÖRÜŞME

Başkan Erdoğan, orman yangını yaşanan bölgede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda sürekli görüşerek, yangınların kontrol altına alınmasına ilişkin yürütülen çalışmalar ve gelişmeler hakkında anlık şekilde bilgi aldı.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Öte yandan yangınlar sırasında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Başkan Erdoğan, yangından etkilenen bölgelerdeki halka geçmiş olsun temennilerini iletti.

BAŞKAN ERDOĞAN: DEVLET YANGINLARA KARŞI SEFERBER

Yangınların kontrol altına alınması ve tamamen söndürülmesi için devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu belirten Başkan Erdoğan, yaraların sarılması için vatandaşların yanında olduklarını ifade etti.



başkan Erdoğan yangınlarla ilgili bakanlardan bilgi aldı BAŞKAN ERDOĞAN YANGINLARLA İLGİLİ BAKANLARDAN BİLGİ ALDI

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