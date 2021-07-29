Son dakika: Başkan Erdoğan orman yangınlarıyla ilgili bakanlardan bilgi aldı! "Devlet yangınlara karşı seferber"

BAŞKAN ERDOĞAN: DEVLET YANGINLARA KARŞI SEFERBER

Yangınların kontrol altına alınması ve tamamen söndürülmesi için devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu belirten Başkan Erdoğan, yaraların sarılması için vatandaşların yanında olduklarını ifade etti.





