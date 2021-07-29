Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! İşte toplam yapılan aşı dozu sayısı
Son dakika haberi... Türkiye'de Kovid-19'a karşı yoğun aşılama sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplam yapılan aşı dozu sayısının 71 milyonu geçtiğini açıkladı.
SON DAKİKA: Türkiye koronavirüs ile mücadelesini yoğun aşılama süreciyle zirveye taşıyor.
"Aşılamada son durum ne?" sorusuna yanıt veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplam yapılan aşı dozu sayısının 71 milyonu geçtiğini açıkladı.
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