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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! İşte toplam yapılan aşı dozu sayısı

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Giriş Tarihi: 29.07.2021 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! İşte toplam yapılan aşı dozu sayısı

Son dakika haberi... Türkiye'de Kovid-19'a karşı yoğun aşılama sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplam yapılan aşı dozu sayısının 71 milyonu geçtiğini açıkladı.

SON DAKİKA: Türkiye koronavirüs ile mücadelesini yoğun aşılama süreciyle zirveye taşıyor.

"Aşılamada son durum ne?" sorusuna yanıt veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplam yapılan aşı dozu sayısının 71 milyonu geçtiğini açıkladı.

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Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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