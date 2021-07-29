Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca acı haberi verdi: Başhekim Ali Kalyoncu vefat etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Fedakarca çalışan bir hekim arkadaşımız aramızdan ayrıldı. Hayat kurtaran bir kardeşimizi yitirdik. Beylikdüzü Devlet Hastanesi başhekimi Dr.Ali Kalyoncu uzun süreden beri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Başta ailesi ve sevenleri olmak üzere camiamızın başı sağ olsun." paylaşımında bulundu.

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