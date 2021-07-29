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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca acı haberi verdi: Başhekim Ali Kalyoncu vefat etti

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Giriş Tarihi: 29.07.2021 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca acı haberi verdi: Başhekim Ali Kalyoncu vefat etti

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beylikdüzü Devlet Hastanesi başhekimi Doktor Ali Kalyoncu'nun vefat ettiğini duyurdu. Koca, mesajında "Başta ailesi ve sevenleri olmak üzere camiamızın başı sağ olsun." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Fedakarca çalışan bir hekim arkadaşımız aramızdan ayrıldı. Hayat kurtaran bir kardeşimizi yitirdik. Beylikdüzü Devlet Hastanesi başhekimi Dr.Ali Kalyoncu uzun süreden beri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Başta ailesi ve sevenleri olmak üzere camiamızın başı sağ olsun." paylaşımında bulundu.

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