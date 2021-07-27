Halk TV'de Mehmetçik'e hadsiz sözler! Cumhuriyet yazarı Miyase İlknur kahramanlara "ürün" dedi
Cumhuriyet Gazetesi yazarı Miyase İlknur, Halk TV'de Mehmetçik'le ilgili hadsiz sözler kullandı. Türkiye'nin Afganistan hamlesinin konuşulduğu programda Ayşenur Arslan'ın "Afganistan'a asker göndereceğiz değil mi?" sorusuna Cumhuriyet yazarı İlknur "Öyle görünüyor, artık ihraç edeceğimiz başka ürünümüz kalmadı" ifadesini kullandı. Mehmetçik'e "ürün" ifadesini kullanan İlknur'a kamuoyundan sert tepki geldi.
CHP'nin kanalı Halk TV ekranlarında Türk askerine yönelik çirkin bir benzetmede bulunuldu. Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programında Mehmetçik için 'ihraç ürün' dedi.
Afganistan'daki Türk askerinin varlığı ve Kabil Havalimanı'nın güvenliğine ilişkin yürütülen görüşmelere ilişkin yapılan konuşma esnasında, sunucu Ayşenur Arslan, "Afganistan bilmecesi... Oralarda gidiş çok fena değil mi? Asker göndereceğiz değil mi? Öyle görünüyor" sorusunu yöneltti.
SKANDAL SÖZLER
Bunun üzerine söz hakkı alan Cumhuriyet Gazetesi yazarı Miyase İlknur, "Öyle görünüyor, çünkü artık ihraç edeceğimiz başka ürünümüz kalmadı" dedi.