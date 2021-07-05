Kronik muhaliflerin kalemşorları birbirlerine düştü! Halk TV'de itiraf gibi açıklama! Algı operasyonunu işte böyle yönetiyorlar
CHP'nin yayın organı Halk TV'de Gökmen Karadağ'ın moderatörlüğünü yaptığı Açıkça programında sözde "aydın ve tarafsız" geçinen gazeteci ve kamuoyu araştırmacıları birbirlerine düştü. Başkan Erdoğan aleyhinde açıkça yazı yazıp, anket sonuçları açıklayan gazeteci Orhan Uğuroğlu ve Avrasya Araştırma şirketi başkanı Kemal Özkiraz'ın itiraf gibi açıklamaları, kronik muhalefetin nasıl algı operasyonu çalışmalarını yürüttüğü ortaya çıktı. Gazeteci Orhan Uğuroğlu'nun 'Erdoğan'ı destekleyen yazı mı yazıyorum" ve her ankette Başkan Erdoğan'ı diğer adaylara karşı kaybetmiş gibi gösteren Avrasya Araştırma şirketi başkanı Kemal Özkiraz'nın "Ben Erdoğan'ı destekleyen anket mi açıklıyorum" şeklinde tartışmaya girdi. Tarafların sarf ettiği sözler tetikçiliğin itirafı oldu.
CHP yandaşı kanalda taraflı ideolojik medyanın algı operasyonlarını yöneten unsurları kendilerini açıkça deşifre etti.
Halk TV'de Gökmen Karadağ'ın'ın moderatörlüğünü yaptığı Açıkça programında ülkenin sözde aydın, tarafsız gazeteci ve anket şirketi sahipleri hükümet üzerinde yaptıkları algı operasyonlarını itiraf eden cümleler sarf etti.
İşte daha önce Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı'na iftira attığı için tazminat ödemeye mahkum edilen gazeteci Orhan Uğuroğlu'nun 'Erdoğan'ı destekleyen yazı mı yazıyorum" ve her ankette Başkan Erdoğan'ı diğer adaylara karşı kaybetmiş gibi gösteren Avrasya Araştırma şirketi başkanı Kemal Özkiraz'nın "Ben Erdoğan'ı destekleyen anket mi açıklıyorum" şeklindeki ibretlik tartışması.