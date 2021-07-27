Ekrem İmamoğlu'ndan sağlıkçılara büyük ayıp! AK Parti hemen harekete geçti
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarını ve İSPARK'ları ücretsiz kullanmasına ilişkin kararın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilmesi üzerine söz konusu teklifi yeniden İBB Meclis gündemine alacaklarını açıkladı.
AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadelede mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan sağlık çalışanlarına toplu taşıma araçlarını ve İSPARK'ları ücretsiz kullanma hakkı tanındığı anımsatılarak, İmamoğlu'nun bu hakkı 1 Temmuz itibarıyla sonlandırdığı kaydedildi.
Salgın riskinin henüz bitmemesi, aşılama hizmetinin devam etmesi nedeniyle sağlık çalışanlarına tanınan hakkın 31 Aralık 2021'e kadar uzatılmasını kapsayan yeni bir teklifin, İBB Meclisi gündemine alındığı aktarılan açıklamada, teklifin, Meclis'in Temmuz ayı oturumunda CHP ve İYİ Parti gruplarının "hayır" oyuna karşı AK Parti ve MHP gruplarının oyuyla oy çokluğuyla kabul edildiği hatırlatıldı.
Açıklamada, Meclis kararının yürürlüğe girmesi için İBB Başkanı'nın onayına sunulduğu ancak veto edildiği kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Son dönemde sağlık çalışanı arkadaşlarımız sıkça soruyor; 'Ücretsiz ulaşım müjdesi vermiştiniz, ne oldu?' Cevap veriyorum; AK Parti ve MHP oylarıyla İBB Meclisi'nde kabul edildi ancak İBB Başkanı tarafından veto edildi." ifadelerini kullandı.
Kabaktepe, söz konusu teklifi yeniden İBB Meclisi gündemine alacaklarını bildirdi.
Yeniden oy çokluğuyla geçmesi beklenen karardan; tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan memur, işçi, sözleşmeli tüm çalışanların, İBB ve ilçe belediyelerindeki sağlık çalışanları ile İBB Mezarlıklar Müdürlüğü çalışanlarının istifade edebileceği belirtildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL online sınav giriş: 2021 açık lise telafi sınav giriş nasıl yapılır? AÖL ek sınav ne zaman bitiyor? Sonuçlar...
- Öğretmen il içi tayinler açıklandı mı? e-Devlet ve MEBBİS il içi atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
- Son dakika: Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı Kovid-19 izni devam edecek mi? CTE son duyurular...
- Galatasaray PSV maçı ne zaman, hangi gün? 2021 Şampiyonlar Ligi GS PSV rövanş maçı hangi kanalda?
- 27 Temmuz BİM Aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu salı BİM'de hangi ürünler olacak? İşte sürpriz liste...
- YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? 2021 YÖKDİL/2 sınavı ne zaman yapılacak?
- YKS sonuçları bu hafta açıklanacak mı? 2021 YKS TYT üniversite sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
- Gadir-i Hum nedir, nasıl kutlanır? Gadir-i Hum Bayramı ne zaman kutlanıyor?
- Tarih belli oldu! 2021 Bursluluk sınavı ne zaman? Ertelenen İOKBS bursluluk sınav tarihi açıklandı mı?
- Yolun sonu gözüktü! La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten La Casa De Papel paylaşımı...
- Üniversiteler 2021 ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversiteler bu yıl açılacak mı? Online, yüz yüze...
- Araba alacaklar pür dikkat kesildi! Sıfır arabalarda ÖTV indirimi olacak mı? 2021 yılında ÖTV indirimi gelecek mi?