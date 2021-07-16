16 Temmuz 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri HDP'li vekilden Halk TV'de skandal açıklama! ''Bizim seçmenlerimiz PKK'yı kurmuş, aramıza nasıl mesafe koyalım?''

HDP'li vekilden Halk TV'de skandal açıklama! ''Bizim seçmenlerimiz PKK'yı kurmuş, aramıza nasıl mesafe koyalım?''

ÖZEL HABER ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 16.07.2021 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021
ABONE OL
HDP'li vekilden Halk TV'de skandal açıklama! ''Bizim seçmenlerimiz PKK'yı kurmuş, aramıza nasıl mesafe koyalım?''

Halk TV canlı yayınında ''PKK'ya neden terör örgütü diyemiyorsunuz?'' sorusuna cevap veren HDP'li Milletvekili Erol Katırcıoğlu skandal ifadeler kullandı. Katırcıoğlu'nun ''Bizim seçmenlerimiz PKK'yı kurmuş, aramıza nasıl mesafe koyalım?'' sözleri büyük tepki çekti.

Katırcıoğlu'nun, ''Allah aşkınıza bir annenin çocuğuyla, bir babanın oğluyla ilişkisi arasına biz nasıl mesafe koyabiliriz ki" sözleri büyük tepki çekti. Katırcıoğlu konuşmasının devamında, ''PKK bu toprakların insanlarından oluşuyor ve bizim seçmenlerimizin çocukları veya akrabaları dağa çıkmışlar ve PKK'yı kurmuşlar." dedi.

HDPli vekilden Halk TVde skandal açıklama! Bizim seçmenlerimiz PKKyı kurmuş, aramıza nasıl mesafe koyalım? HDP'Lİ VEKİLDEN HALK TV'DE SKANDAL AÇIKLAMA! ''BİZİM SEÇMENLERİMİZ PKK'YI KURMUŞ, ARAMIZA NASIL MESAFE KOYALIM?''

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA