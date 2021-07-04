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Halk TV - YOL TV ve Sol TV'den yalan terörü! Kültür ve Turizm Bakanlığından "Galata Kulesi" iddiasına flaş yanıt

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Giriş Tarihi: 04.07.2021 Güncelleme Tarihi: 04.07.2021
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Halk TV - YOL TV ve Sol TV'den yalan terörü! Kültür ve Turizm Bakanlığından Galata Kulesi iddiasına flaş yanıt

Halk TV, YOL TV ve Sol TV’nin yalan terörü devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı; Halk TV, YOL TV ve Sol TV’nin “Galata Kulesi'ne giriş fiyatı 100 TL'ye çıktı” başlıklı haberlerini yalanladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından Halk TV, YOL TV ve Sol TV'nin "Galata Kulesi'ne giriş fiyatı 100 TL'ye çıktı" haberine yanıt verdi.

Bakanlığın Twitter'daki resmi hesabından yapılan açıklamada; "Tüm müzelerimiz; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler ile 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız için ücretsiz, diğer vatandaşlarımız içinse yıllık ziyaret bedeli 60₺'dir" denildi.

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