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Fondaş medya ABD ve Norveç'ten sonra İsveç'ten de milyonlarca dolar almış

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 26.07.2021 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021
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Fondaş medya ABD ve Norveç'ten sonra İsveç'ten de milyonlarca dolar almış

ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı'nın Medyascope başta olmak üzere Türkiye’de medya kuruluşlarını fonlamasının yankıları devam ederken, söz konusu medya kuruluşlarının Norveç'in ardından İsveç'ten de hibe aldıkları ortaya çıktı. Gazeteci Ruşen Çakır'ın sahibi olduğu Medyascope'un 2017'de İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı'ndan 59 bin 289 dolar hibe aldığı öğrenildi.

İsveç'in de Türkiye'de yayın yapan internet sitelerini fonladığı ortaya çıktı. Gazeteci Ruşen Çakır'ın sahibi olduğu Medyascope'un 2017'de İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı'ndan 59 bin 289 dolar hibe aldığı öğrenildi.

Medyascope, Amerika ve Norveç'ten de fonlanmıştı. Aynı uluslararası ajansın, Bianet adlı internet sitesini 2019-2020 arasında 1 milyon 427 bin 733 dolar fonladığı bildirildi.

Ajansın, 2021'de de Bianet'e 877 bin 706 dolar ödemeyi planladığı ortaya çıktı. ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı da Bianet'e 2006'da 24 bin 17 dolar hibede bulunmuştu.İsveç İstanbul Başkonsolosluğu Türkİsveç Kalkınma İşbirliği Şubesi ise gazeteci Hasan Cemal'in sahibi olduğu Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'ü fonladı ve sitenin sahiplerine 2015'te 63 bin 4 dolar hibe verdi.

ABD ve NORVEÇ'TEN DE BİNLERCE DOLAR ALMIŞLAR

Türkiye'de muhalif yayın çizgisi ile bilinen Medyascope, P24 ve 140 Journos başta olmak üzere birçok haber kuruluşunun, ABD tarafından yüzbinlerce dolarlık hibe ile desteklendiği ortaya çıkması büyük tepkiye yol açtı.

Bağımsız gazetecilik adı altında yayın yapanların ABD'li bir vakıftan hibe desteği alması söz konusu kuruluşlarının gelir kaynakları konusunda meraka yol açtı. ABD'den 476 bin dolar alarak rekor bir hibe desteği alan Medyascope'a sadece ABD'nin değil Norveç'in de arka çıkıp desteklediği öğrenildi. Medyascope'un NorveçDışişleri Bakanlığı'ndan da büyük hibe desteği aldığı ortaya çıktı.

NORVEÇ'TEN 65 BİN DOLAR HİBE

Türkiye'de pek çok medya kuruluşu, sivil toplum kuruluşları ve sendikalara hibe veren Norveç Dışişleri Bakanlığı ABD'den rekor hibe alan Medyascope'a 582 bin Norveç kronu ödediği öğrenildi. Medyascope'a ödenen paranın dolar karşılığının ise 65 bin dolar civarında olduğu hesaplandı.

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