Fondaş medya ABD ve Norveç'ten sonra İsveç'ten de milyonlarca dolar almış

Ajansın, 2021'de de Bianet'e 877 bin 706 dolar ödemeyi planladığı ortaya çıktı. ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı da Bianet'e 2006'da 24 bin 17 dolar hibede bulunmuştu.İsveç İstanbul Başkonsolosluğu Türkİsveç Kalkınma İşbirliği Şubesi ise gazeteci Hasan Cemal'in sahibi olduğu Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'ü fonladı ve sitenin sahiplerine 2015'te 63 bin 4 dolar hibe verdi.

ABD ve NORVEÇ'TEN DE BİNLERCE DOLAR ALMIŞLAR

Türkiye'de muhalif yayın çizgisi ile bilinen Medyascope, P24 ve 140 Journos başta olmak üzere birçok haber kuruluşunun, ABD tarafından yüzbinlerce dolarlık hibe ile desteklendiği ortaya çıkması büyük tepkiye yol açtı.