Son dakika: Fondaş medyanın yönetimi de tanıdık! Ruşen Çakır ve Tunç Soyer’in kardeşi ortak çıktı
Son dakika haberine göre ABD'li vakıf tarafından Türkiye'de fonlanan basın kuruluşları kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. ABD’li vakıflardan para alarak yayın yapan medyaya yönelik sert tepkiler gelirken skandal detay daha ortaya çıktı. ABD’li vakıf Chrest Foundation’dan rekor hibe alan Ruşen Çakır’ın sahibi olduğu Medyascope’un yönetim kurulunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kardeşi Onur Soyer’in de olduğu ortaya çıktı.
ABD tarafından fonlanan Ruşen Çakır'ın sahibi olduğu Medyascope adlı haber sitesinin ortağı tanıdık çıktı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kardeşi Onur Soyer'in de bir dönem ABD'li vakıfların fonladığı Medyascope'un yönetim kurulunda görev aldığı öğrenildi.
Onur Soyer'in 2019 yılında yönetim kurulu kararıyla yapılan değişiklikle görevinden ayrıldığı belirlendi.
MEDYASCOPE AĞUSTOS 2015'TE KURULDU
Medyascope adlı internet sitesi gazeteci Ruşen Çakır tarafından Ağustos 2015 tarihinde kuruldu.
Scope Medya Ticaret Ve Pazarlama Anonim Şirketi, 10 Şubat 2016 tarihinde tescil edildi.
Medyascope adlı internet sitesini kuran Scope Medya Ticaret Ve Pazarlama Anonim Şirketi'nde Ruşen Çakır, Maniyel Çıtak, Denet Cem Tezel, Nurdan Üçer Evlambios, Ufuk Kaya, Sedat Pişirici ve Semih Sakallı kurucu üye olarak yer aldı.
SOYER YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ YAPMIŞ
Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kardeşi Onur Soyer'in geçtiğimiz yıllarda Ruşen Çakır'ın sahibi olduğu Medyascope isimli internet sitesinde yönetim kurulu üyeliği yaptığı öğrenildi.
Ticari ünvanı Scope Medya Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu üyesi olan Soyer'in yine Ticaret Sicil Gazetesi'ndeki bilgilere göre 2019 yılında yönetim kurulu görevinden ayrıldığı belirlendi.
Ticaret Sicil Gazetesi'nde şu ifadeler yer aldı:
"24.12.2019 tarihli 3 sayılı yönetim kurulu kararına göre daha önceden yönetim kurulu üyesi olan Onur Soyer'in önceki üyeliği sona ermiştir"
MEDYASCOPE KURULMUŞ, FONLAMA HEMEN BAŞLAMIŞ
Medyascope'un kurulmasının hemen ardından ABD'li vakıf Chrest Foundation'un hibe alması dikkat çekiyor.
ABD'li vakıf Chrest Foundation'un Medyascope adlı internet sitesine verdiği fonlar şöyle:
2016- 99 bin 960 dolar
2017- 129 bin 960 dolar
2018- 116 bin 760 dolar
2019- 65 bin 376 dolar
2020- 65 bin 2 dolar
TOPLAM: 477 bin 58 dolar
ÇAKIR, 5 YILDIR HİBE ALDIKLARINI AÇIKLADI
Chrest Foundation Vakfı; Ruşen Çakır'ın kurduğu Medyascope adlı haber sitesi, 476 bin dolar hibe aldığını açıkladı.
Ruşen Çakır'ın kurucusu olduğu Medyascope yayın hayatına 2015 yılında başladı. Medyascope; kurulduktan bir yıl sonra Chrest Foundation Vakfı'ndan hibe almaya başladı. Medyascope'un 2016'dan 2020 yılına kadar aldığı toplam destek 477 bin 58 dolar olduğu, söz konusu rakamın güncel kur ile 4 milyon lirayı aştığı anlaşıldı.
Ruşen Çakır ise, 5 yıldır hibe aldıklarını söyledi. Çakır; Şadan Kaba isimli bir vatandaşın, "Eğer haber doğruysa bir ABD vakfından 476 bin dolar hibe alan medya organı, sloganınızda belirttiğiniz gibi özgür ve bağımsız olabilir mi? şeklindeki sorusuna, "Künyemizde beş yıldır yazıyor zaten gizli ve yeni bir şey değil" ifadelerini kullandı.
ÇAKIR, CIA UZMANI BARKEY'LE SÜREKLİ RÖPORTAJ YAPIYOR
Ruşen Çakır, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin uluslararası ayağı olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan CIA uzmanı Henri Barkey'le sürekli röporaj yapması dikkat çekiyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında; Henri Barkey'in; 1 Ocak 2013-31 Aralık 2017 tarihleri arasında Osman Kavala'yla 265 adet görüşme yaptığı tespit edildi.
Ruşen Çakır'ın, AK Parti'den ayrılan ve parti kuran Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nu sürekli canlı yayına aldığı öğrenildi.
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