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Fondaş medyanın savunucusu oldu! CHP'nin yeni vekili Cihangir İslam Ruşen Çakır'ın avukatlığına soyundu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.07.2021
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Fondaş medyanın savunucusu oldu! CHP'nin yeni vekili Cihangir İslam Ruşen Çakır'ın avukatlığına soyundu

ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı, Türkiye'de fonladığı medya kuruluşunun listesini yayımladı. On binlerce dolar hibe alan kuruluşlar arasında sözde bağımsız ve muhalif olan Medyascope, 140Journos, Bağımsız Gazetecilik Platformu P24 ve Serbesiyet de bulunuyor. En çok fonlanan kuruluşlar arasında Ruşen Çakır'ın kurucusu olduğu Medyascope zirvede yer alıyor. Ruşen Çakır’ın Twitter avukatlığı da CHP’nin çiçeği burnunda vekili Cihangir İslam’a düştü. İşte detaylar...

Geçtğimiz Mart'ta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bizzat parti rozetini takarak yaptığı törenle bağımsız milletvekilliğinden CHP'ye geçen İstanbul milletvekili Cihangir İslam, fon medyasına sahip çıktı. Aralarında Medyascope, 140Journos, P24, Serbestiyet gibi medya organları ve yayıncıların ABD merkezli Chrest Foundation tarafından fonladığının ortaya çıkmasına tepki yağmıştı.

Ancak ne hikmettir ki milli olmayan herşeye sahip çıkmayı huy edinmiş zihniyet yine boş durmadı. 2016'dan 2020'ye kadar ABD'deki vakıftan toplam 476 bin dolar hibe, Norveç Dışişleri Bakanlığı'ndan 582 bin Norveç kronu (65 bin dolar) hibe aldığı ortaya çıkan Medyascope'un sahibi Ruşen Çakır'ın avukatlığına soyunan Cihangir İslam "Yayın politikasını beğenmeyebilirsiniz ama fon aldığı için suçlamak anlamsız Ruşen Çakır aldığı tüm fonları şeffaf tuttu. Yayın politikasını değerlendirin" tweet'ini attı.

HALKTAN TEPKİ: BASİTE İNDİRGEME
Vekil İslam'ın bu tweet'i sosyal medya kulllanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı. Sadık Aydemir isimli bir kullanıcı "Parayı veren düdüğü çalar sayın vekilim. Bu işler bu kadar ba site indirgenirse yarın bugün sizin de fonlanmanıza normal denebilir" mesajını attı.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı Muhammed Özdemir "Bu fonlama ülkemizin iyiliği için yapılmıyor herhalde Biz de hırsız a hırsız, yolsuza yolsuz denir. ABD'den yardım alıp ona kölelik yapan birini savunduğunuz sürece diğerin bir yarısı olursunuz. Bu kadar net"dedi.

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