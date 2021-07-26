Muhalefetin otoyol ve köprü yalanı çöktü! Taahhüdün üzerinde araç geçti

VİZYON PROJELERE İMZA ATILDI

Yap-İşlet-Devret modeli ülkemizdeki muhalefetin sürekli hedefi haline geldi. manipülasyon yaparak yatırımlar hakkında kamuoyuna yanlış bilgiler veren muhalefet, proje ihalelerine girecek yerli ve yabancı şirketleri tehdit edecek kadar ileri gitti. Muhalefetin bu girişimlerine rağmen AK Parti 19 yıldır istikrarlı bir şekilde sürdürülen kalkınma hamlelerinin birçoğu Yap-İşlet-Devret modeli ile hayata geçirildi ve azami verimlilik sağlandı. Bu model sayesinde ülkemize yapılan yabancı yatırımların sayısında ciddi bir artış oldu.