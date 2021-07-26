CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sağlıkçılara büyük ayıp! Ücretsiz İSPARK hizmetini kaldırdı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, 14 Temmuzda meclisten geçen sağlık çalışanlarının toplu taşıma ve İSPARK'lardan ücretsiz yararlanma süresinin yıl sonuna kadar uzatılması kararını veto etti.
AK Parti ve MHP'nin oylarıyla komisyon ve meclisten geçen, Kovid-19 salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçları ve İSPARK AŞ.'ye ait otoparklardan 2021 yılı sonuna kadar ücretsiz yararlanmasını içeren teklif, İBB Başkanı İmamoğlu tarafından yeniden görüşülmek üzere meclise iade edildi.
"İBB YÖNETİMİ BELEDİYE MECLİSİ İLE ÇEKİŞMEK YERİNE KARARLARI UYGULAMASI GEREKİR"
İBB Meclisi Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar ise salgının bittiği yönündeki savunmanın gerçekçi olmadığını ifade etti.
Salgınla mücadelenin devam ettiğini vurgulayan Kaynar, "Şu anda yoğun aşılama çalışmaları var. Bir taraftan da vaka sayıları artmaya başladı. Dolayısıyla 31 Aralık'a kadar ulaşımdan ve otoparklardan ücretsiz faydalanmanın devam etmesi gerekiyor. Salgında canları pahasına fedakarca mücadele eden ve mücadeleye devam eden sağlık çalışanlarına belediye meclisi tarafından verilen bu imkanın İBB yönetimi tarafından uygulanması gerekir. İBB yönetimi belediye meclisi ile çekişmek yerine belediye meclisi kararlarını uygulaması gerekir, bu yasal görevidir. İBB yönetiminin her konuda sergilediği samimiyetsiz tavır burada da ortaya çıkıyor." şeklinde konuştu.
Normalleşme adımları üzerinden karara karşı çıkılmasını da eleştiren Kaynar, aynı meclis toplantısında deniz taşımacılığına sübvanse talebinin gündeme geldiğini ve bunun da kabul edildiğini aktardı.
Gerekçeli kararın yarın meclis müdürlüğüne sunulması beklenirken ağustos ayında tatilde olan İBB Meclisi iade kararını eylül ayında gerçekleştirilecek toplantıda görüşecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı? 2021-2022 MEB ücretli öğretmenlik başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav itiraz sonuçları açıklandı mı? 2021 MEB atama tercihleri ne zaman yapılacak?
- Altın fiyatları başka yöne cereyan edecek! Alım-satım yapacaklara uyarı! Ağustos ayında...
- YKS sonuçları son dakika açıklandı mı? 2021 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM açıklamaları...
- İşçi zammı son dakika: Taşeron ve kamu işçisi seyyanen zam son durum! Toplu sözleşme ile zamlı maaş ne zaman açıklanacak?
- KPSS sınav giriş yerleri sorgulama: 2021 Lisans KPSS sınav giriş belgesi nereden, nasıl görüntülenir? ÖSYM açıkladı!
- LGS 2. tercihler ne zaman? MEB 2021 LGS 1. yerleştirmeye esas nakil tercih başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?
- sonuc.meb.gov.tr: LGS tercih sonuçları sorgulama! 2021 MEB LGS 1. yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir?
- DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? DGS sınav sonuçları belli oldu mu?
- PTT 55 bin personel alımı ne zaman, olacak mı? PTT personel alımı başvuru tarihi açıklandı mı?
- sonuc.meb.gov.tr LGS 2021: LGS tercih sonuçları açıklandı mı son dakika? LGS tercih sonuçları nereden, nasıl öğrenilecek?
- KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak 2021? KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı, erken açıklanır mı? ÖSYM son dakika...