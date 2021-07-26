CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sağlıkçılara büyük ayıp! Ücretsiz İSPARK hizmetini kaldırdı

Salgınla mücadelenin devam ettiğini vurgulayan Kaynar, "Şu anda yoğun aşılama çalışmaları var. Bir taraftan da vaka sayıları artmaya başladı. Dolayısıyla 31 Aralık'a kadar ulaşımdan ve otoparklardan ücretsiz faydalanmanın devam etmesi gerekiyor. Salgında canları pahasına fedakarca mücadele eden ve mücadeleye devam eden sağlık çalışanlarına belediye meclisi tarafından verilen bu imkanın İBB yönetimi tarafından uygulanması gerekir. İBB yönetimi belediye meclisi ile çekişmek yerine belediye meclisi kararlarını uygulaması gerekir, bu yasal görevidir. İBB yönetiminin her konuda sergilediği samimiyetsiz tavır burada da ortaya çıkıyor." şeklinde konuştu.