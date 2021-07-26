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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sağlıkçılara büyük ayıp! Ücretsiz İSPARK hizmetini kaldırdı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.07.2021
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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sağlıkçılara büyük ayıp! Ücretsiz İSPARK hizmetini kaldırdı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, 14 Temmuzda meclisten geçen sağlık çalışanlarının toplu taşıma ve İSPARK'lardan ücretsiz yararlanma süresinin yıl sonuna kadar uzatılması kararını veto etti.

AK Parti ve MHP'nin oylarıyla komisyon ve meclisten geçen, Kovid-19 salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçları ve İSPARK AŞ.'ye ait otoparklardan 2021 yılı sonuna kadar ücretsiz yararlanmasını içeren teklif, İBB Başkanı İmamoğlu tarafından yeniden görüşülmek üzere meclise iade edildi.

"İBB YÖNETİMİ BELEDİYE MECLİSİ İLE ÇEKİŞMEK YERİNE KARARLARI UYGULAMASI GEREKİR"
İBB Meclisi Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar ise salgının bittiği yönündeki savunmanın gerçekçi olmadığını ifade etti.

Salgınla mücadelenin devam ettiğini vurgulayan Kaynar, "Şu anda yoğun aşılama çalışmaları var. Bir taraftan da vaka sayıları artmaya başladı. Dolayısıyla 31 Aralık'a kadar ulaşımdan ve otoparklardan ücretsiz faydalanmanın devam etmesi gerekiyor. Salgında canları pahasına fedakarca mücadele eden ve mücadeleye devam eden sağlık çalışanlarına belediye meclisi tarafından verilen bu imkanın İBB yönetimi tarafından uygulanması gerekir. İBB yönetimi belediye meclisi ile çekişmek yerine belediye meclisi kararlarını uygulaması gerekir, bu yasal görevidir. İBB yönetiminin her konuda sergilediği samimiyetsiz tavır burada da ortaya çıkıyor." şeklinde konuştu.

Normalleşme adımları üzerinden karara karşı çıkılmasını da eleştiren Kaynar, aynı meclis toplantısında deniz taşımacılığına sübvanse talebinin gündeme geldiğini ve bunun da kabul edildiğini aktardı.

Gerekçeli kararın yarın meclis müdürlüğüne sunulması beklenirken ağustos ayında tatilde olan İBB Meclisi iade kararını eylül ayında gerçekleştirilecek toplantıda görüşecek.

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