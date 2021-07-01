İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ı yalancılıkla suçladı

BALYALI: DOĞRU BİLDİĞİMİZ YANLIŞLAR VAR

CHP'li İBB Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, söz konusu toplantıda şunları söyledi: "Şimdi bazen doğru bildiğimiz yanlışlar var. Mesela ben de bilmiyordum, süreç içinde öğrendim. Mesela kış bakım çalışmaları var. Ya da cankurtaran gibi mevsimsel 3 aylık, 4 aylık işçiler var. 'Yav, 3 aylık işe niye bizim örgütümüzden adam girmiyor' falan diye hepimiz birden bağırdık. Ama şöyle bir hukuki meselesi var. Özellikle bu tür mevsimsel işçilerde önceki yıllardan gelenlerin çalışmasının devam mecburiyeti var. Kanun böyle, onlar devam edecek"