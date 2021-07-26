Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Artvin'deki sel felaketi için 5 milyon TL'lik kaynak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Artvin'de yaşanan sel felaketinin ardından temel ihtiyaçların giderilmesi için 5 milyon TL kaynak aktarımı yapılacağını duyurdu.

Bakan Yanık yaptığı paylaşımda ekiplerin ilk andan itibaren sahada olduğunu vurgulayarak, "Artvin'deki sel felaketinin ilk anından itibaren ekiplerimiz sahada. Hükümetimiz ihtiyaç anında vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyor. Temel ihtiyaçların karşılanması için Artvin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza 5 milyon TL kaynak aktarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Artvin'deki sel felaketinin ilk anından itibaren ekiplerimiz sahada. Hükümetimiz ihtiyaç anında vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyor.



Temel ihtiyaçların karşılanması için Artvin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza 5.000.000 TL kaynak aktarıyoruz. pic.twitter.com/Rn4r0VK0tb — Derya Yanık (@deryayanikashb) July 26, 2021