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Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Artvin'deki sel felaketi için 5 milyon TL'lik kaynak

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Giriş Tarihi: 26.07.2021 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021
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Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Artvin'deki sel felaketi için 5 milyon TL'lik kaynak

Son dakika haberi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Artvin'deki sel felaketi için 5 milyon TL'lik kaynak sağlanacağını duyurdu. Bakan Yanık, ''Artvin'deki sel felaketinin ilk anından itibaren ekiplerimiz sahada. Hükümetimiz ihtiyaç anında vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyor. Temel ihtiyaçların karşılanması için Artvin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza 5 milyon TL kaynak aktarıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Artvin'de yaşanan sel felaketinin ardından temel ihtiyaçların giderilmesi için 5 milyon TL kaynak aktarımı yapılacağını duyurdu.

Bakan Yanık yaptığı paylaşımda ekiplerin ilk andan itibaren sahada olduğunu vurgulayarak, "Artvin'deki sel felaketinin ilk anından itibaren ekiplerimiz sahada. Hükümetimiz ihtiyaç anında vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyor. Temel ihtiyaçların karşılanması için Artvin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza 5 milyon TL kaynak aktarıyoruz" ifadelerini kullandı.

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