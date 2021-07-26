Son dakika: Rize, Artvin ve Düzce'deki sel | Başkan Erdoğan: Afet bölgesi ilan edilen yerde vergi ertelemesi olacak
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, afet bölgesi ilan edilen yerlerde, vergi ve SGK prim ödemelerinin erteleneceğini, eşya zararlarının karşılanması için yardım yapılacağını duyurdu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Düzce, Rize ve Artvin'de selden etkilenen yerlerin, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edileceğini açıkladı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sel felaketinin yol açtığı yıkımı ortadan kaldırmak, yaraları sarmak için gereken tüm adımları atmaya devam ettiklerini belirtti.
Emek veren ilgili tüm kurumlara ve çalışanlara teşekkür eden Erdoğan, "Selden etkilenen bölgeler AFAD tarafından 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan ediliyor." ifadesini kullandı.
Başta afet bölgelerindekiler olmak üzere vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Başkan Erdoğan, afet bölgesi ilan edilen bölgelerde "vergi ertelemesi", "esnafa yönelik SGK prim ödemesi ertelemesi", "eşya zararlarının karşılanması için yardım", "esnaf kredilerinin geri ödemelerinin ertelenmesi", "iş yeri ve araç zararlarının karşılanması için destek" ve "acil destek paketi" gibi çalışmalar yapılacağını bildirdi.
Afet Bölgesi ilan edilecek yerler şöyle:
"Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım, Uğurlu ve çevre köyleri, Rize'nin Güneysu ilçesi, Çayeli ilçesinin Büyükköy ve Madenli beldeleri ile köyleri, Rize merkeze bağlı Muradiye ve Salarha beldeleri ve çevre köyleri, Ardeşen ilçesi Tunca Beldesi ve çevre köyleri, Fındıklı, Kalkandere ve Pazar ilçelerinde selden etkilenen köyler, Artvin'in Arhavi ve Murgul ilçeleri."
Rize, Artvin ve Düzce illerimizde meydana gelen sel felaketinin yol açtığı yıkımı ortadan kaldırmak, yaraları sarmak için gereken tüm adımları atmaya devam ediyoruz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 26, 2021
Emek veren ilgili tüm kurumlarımıza, tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/Ym9J8SXkH3
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