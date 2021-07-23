Son dakika: CHP'li Tunç Soyer'den bir skandal daha! Karı-koca ticaretine tepkiler çığ gibi: Neptün ya o aldığın kavurmaları?





SORUN ÇIKABİLİR

Yeni Asır'da yer alan habere göre, Bu ticaret hukuki olarak da ileride sorunlara yol açabilir. Belediyenin bu alımlara dayanak yaptığı 4734 sayılı Kanunu'nun 'İstisnalar' başlıklı 3. Maddesi a bendinde "Kanun kapsamına giren kuruluşlarca, kuruluş amacı veya mevzuatı gereği işlemek, değerlendirmek, iyileştirmek veya satmak üzere doğrudan üreticilerden veya ortaklarından yapılan tarım veya hayvancılıkla ilgili ürün alımları ile 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince orman köyleri kalkındırma kooperatiflerinden ve köylülerden yapılacak hizmet alımları" deniliyor. Peki burada üreticiler konserve mi yapıyor? Bunlar hangi üretici? Bu ticareti hukuki olarak "Bildiğimiz işlenmiş bir ürün için kooperatifçilik şemsiyesi altına gizlenilerek belediye kaynakları aktarılıyor" şeklinde yorumlayanlar da çıkabilir. Bu da sıkıntı doğurabilir... Bence Neptün Hanım İzmir'in tarımına katkıda bulunmak istiyorsa, bunun 'makam' ve 'koltuk' dışında daha farklı bir yöntemi de bulunabilir.

TEPKİ YAĞIYOR

Soyer'in, eşi Neptün Soyer'in başkan olduğu İzmir Köy- Koop Birliği'nden bugüne kadar 42.4 milyonluk mal alımı yaptığını ve en son geçtiğimiz günlerde de 424 bin liralık kavurma alması büyük yankı uyandırdı. Karı-koca ticaretine sosyal medyada da tepki yağdı.