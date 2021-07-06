Son dakika: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den lise arkadaşlarına kadro kıyağı! 3 isim çift maaş alıyorlar

3 İSİM ÇİFT MAAŞ ALIYOR

Yeni Asır'ın haberine göre böylece belediyeden çift maaş alan Soyer'in "çifte BAL'lı" dönem arkadaşı sayısı 3'e çıktı. Soyer, bir süre önce Eşrefpaşa Belediye Hastanesi'ne Başhekim olarak atadığı sınıf arkadaşı Kadir Devrim Demirel'i uzmanlık alanının çok uzağında bir alanda faaliyet gösteren İzmir Metro A.Ş'ye yönetim kurulu üyesi yapmıştı. Hatta Demirel, şirketin 'murahhas azası' yapıldı ve ikinci maaşını almaya başladı.

İZBETON YÖNETİCİSİ OLDU

Öte yandan Soyer, BAL'dan dönem arkadaşı olan pratisyen hekim Sertaç Dölek'i belediyede Toplum Sağlığı Dairesi Başkanlığı'na getirmişti. Soyer, Dölek'i yine uzmanlık alanıyla hiçbir ilgisi olmayan İZBETON şirketine Yönetim Kurulu Üyesi atayarak çifte maaşa bağlamış oldu.