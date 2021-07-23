Kargolar ne zaman açılacak? Yurtiçi, MNG, Aras, PTT Kargo ne zaman açılıyor? Kargo dağıtımı hangi gün başlar?
Kargolar ne zaman açılacak? Bayramın resmi tatil olması nedeniyle kargo şirketleri çalışmalarına ara verdi. Kargo gönderimi yapacak olanlar ile kargo bekleyenler tarafından merakla araştırılan kargo şirketlerinin hangi tarihte çalışmaya başlayacağı belli oldu. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, kargolar ne zaman açılacak? Yurtiçi, MNG, Aras, PTT Kargo ne zaman açılıyor? Kargo dağıtımı hangi gün başlar? İşte cevaplar...
Bayramdan sonra kargolar ne zaman mesaiye başlayacak? Kargo şirketlerinde işleri olan vatandaşlar, kargoların ne zaman açılacağını araştırmaya devam ediyor. Kurban Bayramı'nın 4. ve son günü olan 23 Temmuz'da en çok araştırılan konular arasında kargo şirketleri yer aldı. Peki, kargolar ne zaman açılacak? Yurtiçi, MNG, Aras, PTT Kargo ne zaman açılıyor? Kargo dağıtımı hangi gün başlar? İşte haberin detayları...
KARGOLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Kargo şirketleri resmi tatil nedeniyle 20-23 Temmuz tarihleri arasında kapalı olacak. Yurtiçi, Sürat, Aras, MNG ve PTT Kargo tarafından kargo bekleyen ya da gönderecek olan vatandaşlar 24 Temmuz Cumartesi günü öğlene kadar işlemlerini gerçekleştirebilecek. Kargo şirketlerinin normal mesaisi 26 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.
YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
Yurtiçi Kargo 09.00 - 18.00 saatleri arasında açık ve dağıtım yapıyor.
PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
PTT kargo 09.00 - 18.00 saatleri arasında açık olarak haftaiçi ve Cumartesi saatlerinde çalışıyor.
ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
Aras Kargo 09.00 - 18.00 saatleri arasında çalışıyor.
SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
Sürat Kargo firması 09.00 - 18.00 saatleri arasında kapanma günlerinde kargo bırakıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kargolar ne zaman açılacak? Yurtiçi, MNG, Aras, PTT Kargo ne zaman açılıyor? Kargo dağıtımı hangi gün başlar?
- LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 lise nakiller ne zaman açılacak? MEB yerleştirmeye esas nakil takvimi!
- 23 Temmuz BİM aktüel kataloğu: Bu Cuma BİM'de hangi ürünler indirimli olacak? Kampanyalar başladı
- Son teşrik tekbiri ne zaman getirilir? Teşrik tekbirleri ne zamana kadar söylenir? Bayramın kaçıncı günü biter?
- Kurtlar Vadisi için flaş iddia... Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Son noktayı koydu...
- Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim devam edecek mi? MEB 2021-2022 takvimi...
- İstanbul’da denize girmek yasak mı? Hangi illerde denize girmek yasaklandı?
- Bankalardan dengeleri sarsacak kampanyalar! 0.99'a kadar kredi faiz imkanı! Akbank, Halkbank, QNB Finansbank...
- Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman 2021? AÖF 2021-2022 kayıtları hangi tarihte yapılacak?
- DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? DGS sonuçları hangi tarihte açıklanır?
- Arka Sokaklar'da yer yerinden oynuyor! Ayrılık iddiaları ayyuka çıktı! Bu kez iki isim...
- Araba fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama! Bayram sonrasını işaret etti! Kia, Dacia, Renault, Opel fiyatları...