Bayramdan sonra kargolar ne zaman mesaiye başlayacak? Kargo şirketlerinde işleri olan vatandaşlar, kargoların ne zaman açılacağını araştırmaya devam ediyor. Kurban Bayramı'nın 4. ve son günü olan 23 Temmuz'da en çok araştırılan konular arasında kargo şirketleri yer aldı. Peki, kargolar ne zaman açılacak? Yurtiçi, MNG, Aras, PTT Kargo ne zaman açılıyor? Kargo dağıtımı hangi gün başlar? İşte haberin detayları...

KARGOLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kargo şirketleri resmi tatil nedeniyle 20-23 Temmuz tarihleri arasında kapalı olacak. Yurtiçi, Sürat, Aras, MNG ve PTT Kargo tarafından kargo bekleyen ya da gönderecek olan vatandaşlar 24 Temmuz Cumartesi günü öğlene kadar işlemlerini gerçekleştirebilecek. Kargo şirketlerinin normal mesaisi 26 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.