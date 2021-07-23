23 Temmuz 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Kargolar ne zaman açılacak? Yurtiçi, MNG, Aras, PTT Kargo ne zaman açılıyor? Kargo dağıtımı hangi gün başlar?

Kargolar ne zaman açılacak? Yurtiçi, MNG, Aras, PTT Kargo ne zaman açılıyor? Kargo dağıtımı hangi gün başlar?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.07.2021
ABONE OL
Kargolar ne zaman açılacak? Yurtiçi, MNG, Aras, PTT Kargo ne zaman açılıyor? Kargo dağıtımı hangi gün başlar?

Kargolar ne zaman açılacak? Bayramın resmi tatil olması nedeniyle kargo şirketleri çalışmalarına ara verdi. Kargo gönderimi yapacak olanlar ile kargo bekleyenler tarafından merakla araştırılan kargo şirketlerinin hangi tarihte çalışmaya başlayacağı belli oldu. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, kargolar ne zaman açılacak? Yurtiçi, MNG, Aras, PTT Kargo ne zaman açılıyor? Kargo dağıtımı hangi gün başlar? İşte cevaplar...

Bayramdan sonra kargolar ne zaman mesaiye başlayacak? Kargo şirketlerinde işleri olan vatandaşlar, kargoların ne zaman açılacağını araştırmaya devam ediyor. Kurban Bayramı'nın 4. ve son günü olan 23 Temmuz'da en çok araştırılan konular arasında kargo şirketleri yer aldı. Peki, kargolar ne zaman açılacak? Yurtiçi, MNG, Aras, PTT Kargo ne zaman açılıyor? Kargo dağıtımı hangi gün başlar? İşte haberin detayları...

KARGOLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kargo şirketleri resmi tatil nedeniyle 20-23 Temmuz tarihleri arasında kapalı olacak. Yurtiçi, Sürat, Aras, MNG ve PTT Kargo tarafından kargo bekleyen ya da gönderecek olan vatandaşlar 24 Temmuz Cumartesi günü öğlene kadar işlemlerini gerçekleştirebilecek. Kargo şirketlerinin normal mesaisi 26 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.

YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Yurtiçi Kargo 09.00 - 18.00 saatleri arasında açık ve dağıtım yapıyor.

PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT kargo 09.00 - 18.00 saatleri arasında açık olarak haftaiçi ve Cumartesi saatlerinde çalışıyor.

ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Aras Kargo 09.00 - 18.00 saatleri arasında çalışıyor.

SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Sürat Kargo firması 09.00 - 18.00 saatleri arasında kapanma günlerinde kargo bırakıyor.

UPS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

UPS Kargo: 09.00 - 18.00 saatleri arasında UPS Kargo açık ve dağıtım yapıyor.

MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

MNG Kargo: Açık olduğu saatler 09.00 - 18.00 olarak açıklandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA