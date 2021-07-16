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Seçimlerden önce ‘İzmir Körfezi yüzülebilir hale gelecek’ vaadi veren Tunç Soyer: Bu benim işim mi?

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Giriş Tarihi: 16.07.2021 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021
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Seçimlerden önce ‘İzmir Körfezi yüzülebilir hale gelecek’ vaadi veren Tunç Soyer: Bu benim işim mi?

Yerel seçimler öncesi "Körfeze yeni bir soluk getireceğiz" sözüyle İzmir Körfezi'nin yüzülebilir hale getirileceğini vadeden ve bunun da 'belediyenin işi' olduğunu belirten CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, körfez ve derelerde kirlilik ve kokunun katlanarak artması karşısında "Bu benim işim mi? Çevre ve Şehircilik Bakanı mıyım?" diyerek kendini savundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yerel seçimler öncesi İzmir Körfezi'ni temizleyeceğini ve yüzülebilir hale getireceğine dair vaatte bulunmuştu.

"KÖRFEZDE YÜZÜYOR OLACAĞIM"
Farklı zamanlarda yaptığı konuşmalarda Soyer, "Yüzülebilir bir körfez amacıyla İzmir Körfezi'ne yeni bir soluk getireceğiz", "Üç yıl sonra ben bu körfezde denize gireceğim", "Yüzülebilir körfez hayalimizi adım adım gerçekleştiriyoruz" gibi ifadeler kullanmıştı.

SEÇİMDEN ÖNCE: BELEDİYENİN İŞİ
Bir televizyon kanalında kendisine yöneltilen "Dört sene sonunda ne olacak?" sorusuna "Ben körfezde yüzüyor olacağım" cevabını vermişti. Bir başka televizyon yayınında da İzmir Körfezi'nin temizlenmesi için "Belediyenin işi" demişti.

SEÇİMDEN SONRA: BENİM İŞİM Mİ?
Körfez ve derelerde kirlilik ve koku katlanarak artarken, konuya ilişkin İzmir Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında konuşan Soyer, "Bu benim işim mi? Ben Çevre ve Şehircilik Bakanı mıyım? Hayır, ama buna seyirci kalmaya vicdanım razı değil" diyerek kendini savundu.

Vaadini gerçekleştiremeyen CHP'li Soyer, "Gediz Nehri ile ilgili problem son 3-5 yılın sorunu değil. Gediz, Ergene zehir akıyor. Yıllardır uygulanan yanlış politikaların sonucu" ifadelerini kullanarak kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt vermeyi tercih etti.

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