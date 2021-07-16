Seçimlerden önce ‘İzmir Körfezi yüzülebilir hale gelecek’ vaadi veren Tunç Soyer: Bu benim işim mi?

SEÇİMDEN SONRA: BENİM İŞİM Mİ?

Körfez ve derelerde kirlilik ve koku katlanarak artarken, konuya ilişkin İzmir Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında konuşan Soyer, "Bu benim işim mi? Ben Çevre ve Şehircilik Bakanı mıyım? Hayır, ama buna seyirci kalmaya vicdanım razı değil" diyerek kendini savundu.