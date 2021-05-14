İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Tunç Soyer yardım kampanyasını şova dönüştürdü! Tepki yağıyor: Tam bir rezillik
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Tunç Soyer, bakkallardaki veresiye defterlerindeki borçların kapatılması için hayırseverlere çağrı yaparak başlattığı kampanyayı şova dönüştürdü. Bakkallara Soyer’in çağrısıyla borçların kapatıldığı ifade edilen yazılar asılırken, sosyal medyaya düşen video ise olay oldu. Tepki yağdı: "Yardım bahane reklam şahane.Tam bir rezillik."
İzmir'de bakkallardaki veresiye defterlerinin kapatılması için hayırseverlere çağrı yapan CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in şovu, bir mahalle muhtarı tarafından çekilen video ile tescillendi.
Videoda Soyer'in göreve geldikten sonra atadığı belediye şirketi İZBETON'un Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın girdiği bakkalla diyaloğu yer alıyor. Yanında bir kadın ile birlikte gelip bakkaldaki veresiye defterini aldığı anlaşılan Kaya, bakkala ayrıca para vererek bununla da gelenlere ekmek dağıtmasını istiyor. Bakkala kendisini İZBETON Genel Müdürü olarak değil "hayırsever" olarak tanıtan Kaya, "Bizi Tunç Soyer yönlendirdi. Biz hayırseveriz, kampanyayı duymuşsundur zaten. Tunç Soyer'e teşekkür edersen ve 'Tunç Soyer'in yönlendirdiği bir hayırsever bakkalımıza borcu olanların hepsinin borcunu kapatmıştır. Allah razı olsun' dersen" ifadesini kullanıyor. Bu sırada Kaya'nın yanındaki kadın da bakkala Tunç Soyer'e teşekkür etmesini söylüyor.
Bakkallara borçların Tunç Soyer'in çağrısı ile kapatıldığını vurgulayan yazılar asıldı.
"KAMUNUN PARASIYLA MI?"
Kaya'nın elindeki telefonla bakkalın Tunç Soyer'e söylediği şekilde teşekkür ederken videosunu çekiyor.
Video sosyal medyada adeta bomba etkisi yaratırken çok sayıda vatandaştan da tepki geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, video ile ilgili "İzbeton A.Ş. Genel Müdürü esnafa zorla Tunç Soyer için teşekkür videosu çektiriyor. Dağıtılan paralar Tunç Soyer'in şahsi parası mı, yoksa kişisel reklam için kamu kaynaklarını kullanmaya devam mı?" paylaşımı yaptı.
Tepkiler artarken bir açıklama yapan Heval Savaş Kaya ise, "Bireysel olarak Başkan Soyer'in kampanyasına kendi bütçem üzerinden destek verdim" açıklaması yaptı.
Kendisini 'hayırsever' olarak tanıtan Kaya, bakkal sahibinden Tunç Soyer'e teşekkür etmesini istiyor.
BELEDİYE BÜLTENİYLE SÜRDÜ
Sosyal medyada çalkalanırken, Büyükşehir Belediyesi de basın kuruluşlarına konuyla ilgili "Başkan Soyer'in çağrısıyla 102 bakkalın 1 milyon 300 bin liralık borcu kapatıldı" başlıklı bir haber servis etti. Birçok internet sitesinde yayınlanan bültende, "Alım gücü düştüğü için ödeme yapmakta güçlük yaşayan yurttaşlar ve veresiye defterlerindeki borçları şimdilik sıfırlanan küçük esnaf, Başkan Soyer ile iş insanlarına teşekkür etti" ifadesi kullanıldı.
Bu arada bültenle birlikte bakkallara borçların Tunç Soyer'in çağrısı ile kapatıldığı vurgulayan yazıların dükkanların camlarına asıldığını gösteren fotoğraflar da servis edildi.
İŞTE VİDEOYA GELEN TEPKİLERDEN BAZILARI
Tahsin (@tahsinleeuw):
Yardım bahane reklam şahane.
Tam bir rezillik.
Halil Özdemir: Rezilliğin bu kadarına da pes doğrusu.
Bizim atalarımız ihtiyaç sahiplerine yardım yaparken kapılarına sessiz sedasız yardım kolileri ni bırakır kapıyı tıklatır görünmezdi. Bunlar ne yapmaya çalışıyor anlamadım.
Feride Adıgüzel: Reziller Osman Sağlam: Bu nasıl bir şey Allah aşkına? Tunç Soyer'e teşekkür et videosu.
Kötüsünüz, çok kötüsünüz.
Doğan Ersarı: Yahu bunlar yaptıkları iyiliği yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. Bu ne şimdi !!!!
Samed Tekin: Ben utandım...
Nermin Taştan: Mansur Başkana özendiniz bari adamın yaptığı gibi doğru düzgün yapın bu nasıl bir rezillik?
Gözlerine sokar gibi,çok acemice...
Feride Adıgüzel: Tiksindirici boyuta geldiler.
Melih Işınak: Çekim ekibiyle gitmiş, gizli yapmışlar zaten gizli yaptıklarını göstermek için çekim yapmışlar yanlış anlaşılmasın!
Bahtiyar Kayrun: Gözüne gözüne soksaydın. Bunun adı hayır değil yalamalık.
İsmet Kutlu: Hayırsever olsan gizli yaparsın ah riya ne hale geldin.
Kadir Selman: Böyle kepazelik olamaz, iyice işin suyunu çıkarttılar. Nasıl olsa alan bir kitle var, her yol mübah.
M.Mümtaz Candan: Teşekkür et Başkana diyor. CHP hakikaten iyi tiyatrocu.
Ahmet Taştemir: Ne demek ya biz hayır severiz. Tunç Soyer göndermiş, hayrın da video ile yayınlanması ne demek?
Yaptıysan bir hayır gizli tut oldu olacak Halk TV'de de yayınla. Bu nasıl rezillik, bu ne kapezelik? Hayrında şerefi var, içine ettiniz yazıklar olsun.
Ali Yediyıldız: Bunlara gerek varmı? Yaptıysan bir iyilik ki, kendi cebindende vermiyorsun.
Yaptığın iyiliğin hiç bir değeri kalmadı. Yazık.
Necmettin Akdere: Bunların tek yaptığı ve yapacakları iş algı operasyonu... Hizmet ve halk umurlarında olmaz.
BÜLTENDE KENDİSİNE TEŞEKKÜR ETTİRDİ
Yayınlanan bültende Tunç Soyer'in de Konak Gürçeşme Mahallesi'nde bulunan bir bakkalın 10 bin lirayı bulan borcunu bireysel olarak ödediği de kaydedildi. Soyer'in borçları ödediği bakkalın sahibi esnaf Nurgül Bilgec'in, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e çok teşekkür ediyorum. Tunç Başkan geldi. Kendisini görünce şaşırdık. Defterimizi aldı. Parasını ödedi. Çok sevindik, müşterilerimiz de çok sevindi" ifadelerine yer verildi.
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