İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Tunç Soyer yardım kampanyasını şova dönüştürdü! Tepki yağıyor: Tam bir rezillik



Nermin Taştan: Mansur Başkana özendiniz bari adamın yaptığı gibi doğru düzgün yapın bu nasıl bir rezillik?

Gözlerine sokar gibi,çok acemice...

Feride Adıgüzel: Tiksindirici boyuta geldiler.

Melih Işınak: Çekim ekibiyle gitmiş, gizli yapmışlar zaten gizli yaptıklarını göstermek için çekim yapmışlar yanlış anlaşılmasın!

Bahtiyar Kayrun: Gözüne gözüne soksaydın. Bunun adı hayır değil yalamalık.

İsmet Kutlu: Hayırsever olsan gizli yaparsın ah riya ne hale geldin.

Kadir Selman: Böyle kepazelik olamaz, iyice işin suyunu çıkarttılar. Nasıl olsa alan bir kitle var, her yol mübah.

M.Mümtaz Candan: Teşekkür et Başkana diyor. CHP hakikaten iyi tiyatrocu.

Ahmet Taştemir: Ne demek ya biz hayır severiz. Tunç Soyer göndermiş, hayrın da video ile yayınlanması ne demek?

Yaptıysan bir hayır gizli tut oldu olacak Halk TV'de de yayınla. Bu nasıl rezillik, bu ne kapezelik? Hayrında şerefi var, içine ettiniz yazıklar olsun.

Ali Yediyıldız: Bunlara gerek varmı? Yaptıysan bir iyilik ki, kendi cebindende vermiyorsun.

Yaptığın iyiliğin hiç bir değeri kalmadı. Yazık.

Necmettin Akdere: Bunların tek yaptığı ve yapacakları iş algı operasyonu... Hizmet ve halk umurlarında olmaz.