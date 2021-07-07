CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Soyer sözünden döndü! "Keşke sağlık çalışanlarına verilen destek alkışla sınırlı kalmasaydı"

Önce "Uzattım" diyen, ardından da geri adım atıp "Vazgeçtim" diyen Tunç Soyer'e tepkiler çığ gibi artıyor. Sağlık çalışanları sendikası, Soyer'e, "Yanlıştan dön" çağrısında bulundu. Soyer ise sözünde durmak yerine, topu Cumhurbaşkanlığı'na attı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından dün yapılan duyuruda, sağlık çalışanlarına Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile tanınan şehir içi toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanma hakkının süresinin, 30 Haziran tarihi itibariyle dolduğu belirtildi. "5 Temmuz Pazartesi gününden itibaren, sağlık çalışanları da toplu ulaşım araçlarımızdan

ücretli yararlanabilecektir. Mağduriyet yaşanmaması için önlem alınmasını önemle rica ederiz" ifadesine yer verildi.

SOYER SESİMİZİ DUYMADI

Gelişmelere sert tepki gösteren Sağlık Emekçileri Sendikası İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, "Keşke sağlık çalışanlarına verilen destek alkışla sınırlı kalmasaydı" diye konuştu. Pandeminin henüz bitmediğini, her gün yeni bir varyantın ortaya çıktığını hatırlatan Özdemir şunları söyledi:

Ülkemizde günde 1 milyon kişi aşılanıyor. Bu da sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmaları ile gerçekleşiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan

Vekili ile görüşme yapıp hatadan dönülmesini talep ettik. "Sayın Başkan bu süreçte sağlık çalışanlarının yanında durmalı" dedik. Ama maalesef Sayın Soyer sesimizi duymadı. Başka illerde uzatılmış olmasına rağmen, İzmir'de 5 Temmuz itibariyle uygulama sona erdi. Çok üzgünüz.