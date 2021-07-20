MSB'den 'Kıbrıs Barış Harekatı' mesajı

Bakanlığın Twitter'daki hesabından paylaşılan mesajda, "Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 47'nci yıl dönümünde şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyor, hayattaki gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz. Dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz" denildi.

Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 47'nci yıl dönümünde şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyor, hayattaki gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz. Dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/AHIUiWAzH1 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 20, 2021