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MSB'den 'Kıbrıs Barış Harekatı' mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.07.2021
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MSB'den 'Kıbrıs Barış Harekatı' mesajı

Milli Savunma Bakanlığı'nca Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlandı. Mesajda, "Dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından paylaşılan mesajda, "Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 47'nci yıl dönümünde şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyor, hayattaki gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz. Dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz" denildi.

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Kıbrıs Barış Harekatı’nın 44. yıl dönümü KIBRIS BARIŞ HAREKATI'NIN 44. YIL DÖNÜMÜ

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