1974 Barış Harekatı nasıl başladı? 45 bin Türk askeri KKTC'ye böyle geldi

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47'inci yılında, Barış ve Özgürlük Bayramı coşkuyla kutlanıyor. A Haber muhabiri Rüya Akkuş ise, 20 Temmuz 1974'te, harekat başladığında Türk askerinin adaya geldiği gemilerin benzerlerinden birinde o dönemin yansımalarını anlattı.

1974 yılında Ayşe tatile çıktığında Türk askerlerin benzer bir gemiyle Kıbrıs'a çıkarma yaptı. Geminin havuz kısmında ayakta 250 yatarak 150 asker taşınıyordu. Havuz üzerine yerleştirilmiş maketlerin üzerine o dönem harekata katılan askerlerin kıyafetlerinin birebir aynılarını bulunuyor.

1974 yılında Türkiye tam 45 bin askerini Kıbrıs'a gönderdi. Bunun gibi gemilerden askerlerimiz Kıbrıs'a barış ve özgürlüğü getirdi.

Geminin makine dairesinde o dönemi yansıtan önemli fotoğraflar yer alıyor. Yine bu harekat sırada kullanılan mühimmatlarda burada sergileniyor.