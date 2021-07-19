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ANALİZ – Kıbrıs Barış Harekatı’nın 44. yıl dönümü | Türk Mukavemet Teşkilatı tarihi

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Giriş: 19.07.2021 13:34
Bugün Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümü. Ve tam 44 yıl önce Türk soydaşlarımız Rum çetelerinin zulmünden bugün kurtuldu. Fakat Kıbrıs'ta mücadele 20 Temmuz 1974'ten önce başlamıştı. Doktor Fazıl Küçük, Burhan Nalbantoğlu ve Rauf Denktaş bu mücadelenin neferleriydi. Onlar "Türk Mukavvemet Teşkilatı"nı, çok daha önce kurmuş ve milli bir mücadele başlatmışlardı.
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Kıbrıs Barış Harekatı’nın 44. yıl dönümü
Kıbrıs Barış Harekatı’nın 44. yıl dönümü
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