20 Temmuz 2021, Salı
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Üzerinden 47 yıl geçti! Türkiye Ada'ya Kıbrıs Barış Harekatı ile barış getirdi
Kıbrıs Barış Harekatı, 20 Temmuz 1974'te Kıbrıslı Türklerin Rumlar tarafından uğradığı zulmü ortadan kaldırmak ve Ada'ya barış getirmek üzere Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildi. Garantörlük hakkını kullanarak Ada'ya müdahale eden Türkiye, harekat öncesinde diplomasiyi devreye sokmayı denedi ancak bu hamle diğer garantör ülkelerden karşılık bulmadı. Başarıya ulaşan harekat neticesinde Ada'da akan kan dururken Kıbrıs Türklerinin can güvenliği sağlandı. Harekatın hemen ardından Kıbrıs Türkleri kendi yönetimlerini kurarken KKTC 15 Kasım 1983'te ilan edildi. 1968'ten bu yana süren Kıbrıs müzakerelerinde Rum tarafının uzlaşmaz tavrı ve maksimalist yaklaşımları sebebiyle bir anlaşmaya varılamadı. KKTC ve Türkiye, Ada'ya egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan "iki devletli çözüm" modelini savunuyor.
Giriş Tarihi: 20.07.2021 12:27 Güncelleme Tarihi: 20.07.2021 12:52
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